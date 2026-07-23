Santarcangelo, buona affluenza ai primi appuntamenti dell’arena estiva al Meet

Gli eventi proseguiranno tutta l’estate con cinema, musica e spettacoli per bambini

È partita a pieno ritmo l’arena estiva al Meet, il giardino del museo Etnografico di Santarcangelo, che nella prima settimana di attività ha registrato quasi 600 partecipanti con eventi musicali e cinematografici mentre 550 sono stati gli spettatori di Frazioncine.

A inaugurare il palco allestito e il maxischermo, che dall’arena del Supercinema al parco del Campo della Fiera è stato spostato al Meet proprio in occasione della stagione estiva, il primo appuntamento del Jazz al Met. Organizzato da Pro loco Santarcangelo in collaborazione con Fondazione Culture Santarcangelo, ha visto la partecipazione di 200 persone al concerto della Big band della Scuola comunale di musica “Giulio Faini”, diretta da Roberto Siroli e con la voce di Silvia Palazzini.

Nel fine settimana ha poi preso avvio il calendario di proiezioni di C’entro Supercinema: 85 e 77 gli spettatori rispettivamente di venerdì 17 e sabato 18 luglio per i film “Un bel giorno” e “Prendiamoci una pausa”, mentre domenica 19 luglio l’appuntamento della rassegna Supersonico ha visto la partecipazione di circa 90 persone con la serata dedicata all’universo femminile nelle canzoni di Paolo Conte condotta da Simona Vinci con l’accompagnamento musicale di Giacomo Toni e Camilla Serpieri. Lunedì 20 luglio invece, “Rental family – Nelle vite degli altri” è stato seguito da 105 spettatori, martedì la serata è stata annullata per maltempo mentre ieri (mercoledì 22 luglio) “Cime tempestose” ha segnato 43 presenze.

Anche Frazioncine, che si è concluso la scorsa settimana, ha registrato un totale di 550 spettatori su tre serate – l’appuntamento di mercoledì 15 luglio a Canonica è stato annullato per maltempo – con il record a San Martino dei Mulini e film “Il mio vicino Totoro”.