Santarcangelo, cade in bici nel bosco: ragazzino soccorso con l’elisoccorso

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, intorno alle 17:45, nella zona verde vicino al convento dei Cappuccini a Santarcangelo. Un ragazzino è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta lungo un sentiero in discesa.

Determinante l’intervento dell’amico undicenne, che ha fasciato il braccio del compagno con una maglietta e ha allertato i soccorsi inviando la posizione.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. A causa del terreno impervio è intervenuto l’elisoccorso, che ha recuperato il giovane e lo ha trasportato in ospedale. Condizioni da valutare.