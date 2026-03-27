Santarcangelo, cambia data pagamento prima rata della Tari

La novità presentata in consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Santarcangelo di ieri (giovedì 26 marzo), si è aperto con la presentazione dell’attività di Avis Santarcangelo: ad accoglierne i rappresentanti il sindaco Filippo Sacchetti, che ha sottolineato il valore aggiunto dell’associazione per il tessuto socio sanitario di Santarcangelo e la sua capacità di fare rete con le altre realtà del territorio.

A seguire, il presidente Fabio Camagni e la segretaria Sandra Cangiotti hanno illustrato storia, principi fondativi e attività dell’associazione, a partire dalla fondazione su impulso dei professori Carà e Gattei nel 1978. In quasi cinquant’anni Avis Santarcangelo è cresciuta in termini di donatori, donazioni ma anche di legame con il territorio: “Fare rete non è uno slogan ma è una necessità” hanno dichiarato i due, ricordando che nel 2025 sono state raccolte 2.500 sacche di sangue grazie a 1.600 volontari.

Dopo i preliminari di seduta, l’assessore a Bilancio e Tributi Gianni Giambi, ha presentato la modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. In sostanza, a cambiare sarà la scadenza per il pagamento della prima rata, non più il 16 settembre ma il 16 giugno, mentre resta invariata la scadenza della seconda al 16 dicembre.

La modifica si rende necessaria per due motivi. In primo luogo serve per gestire l’introduzione del bonus sociale da parte di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente), a seguito del decreto del Governo che riconosce uno sconto pari al 25% della Tari per i nuclei familiari con isee inferiore 9.530 euro che il Comune deve liquidare in maniera automatica, senza che le famiglie debbano fare domanda, entro il 30 giugno. In secondo luogo, modificando così le scadenze l’Amministrazione comunale recepisce le disposizioni di Arera che prevedono rate semestrali e non trimestrali (come quelle attualmente in vigore).

La delibera è stata approvata con i voti di Partito democratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo, il voto contrario del consigliere Luigi Berlati mentre Alleanza Civica e Fratelli d'Italia si sono astenuti.

L’assessore Giambi ha poi sottoposto all'assemblea la variazione al bilancio inerente il “Riallineamento degli stanziamenti tra missione 12 – programma 1 e programma 11 del bilancio di previsione 2026/2028” che recepisce le modifiche dei prospetti delle missioni Pnrr nelle voci di bilancio recentemente introdotti dal Ministero delle economie e finanze. La delibera è stata approvata con i voti di Partito democratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo e Fratelli d'Italia, mentre si sono astenuti il consigliere Luigi Berlati e Alleanza Civica.

L’assessore Giambi ha infine presentato al Consiglio comunale la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 con applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione derivante dal rendiconto 2024 per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali 2022-2024 e aggiornamento del Piano esecutivo di gestione. In adeguamento ai nuovi contratti collettivi per dirigenti e dipendenti del settore locale, che comporta aumenti retributivi, la variazione attinge dalla quota accantonata dell’avanzo di amministrazione per una somma di 80mila euro. La delibera è stata approvata con i voti di Partito democratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo e Fratelli d'Italia, mentre si sono astenuti il consigliere Luigi Berlati e Alleanza Civica.