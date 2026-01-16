Santarcangelo celebra i campioni dell’Adriatic Young Cup e del Challenge HF

Domenica 18 gennaio la Scuderia HF premia i protagonisti della stagione motoristica 2025

Domenica 18 gennaio 2026, la Scuderia HF di Santarcangelo di Romagna celebra i protagonisti della stagione motoristica 2025 con la cerimonia di premiazione dei campioni dell'Adriatic Young Cup e del Challenge HF.

L'evento, che si terrà presso il ristorante Verdemare di Santarcangelo, vedrà riunite alcune delle realtà più prestigiose del panorama automobilistico sportivo, storico e collezionistico del territorio.

Al pranzo parteciperanno protagonisti di primo piano dell'automobilismo italiano: Scuderia HF, Errani Team e Andrea Navarra – realtà con oltre 40 anni di esperienza consolidata – insieme alle giovani e dinamiche associazioni Romagna Vintage Club e Abarth Club Romagna.

L'Adriatic Young Cup premia i giovani equipaggi che si sono distinti nelle gare di regolarità disputate nel corso del 2025, mentre il Challenge HF è dedicato agli appassionati che hanno gareggiato con le storiche vetture del marchio Lancia.

Durante l'incontro verranno presentate importanti iniziative inedite per il territorio romagnolo, finalizzate al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla riscoperta delle tradizioni motoristiche che hanno caratterizzato la Romagna fino ad alcuni decenni fa.