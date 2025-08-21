Santarcangelo celebra il gelato con due giorni di dolcezza e musica

Venerdì 29 e sabato 30 agosto piazze e vie del centro animati da gelaterie, spettacoli e drive In

Dopo il grande successo delle passate edizioni torna la grande festa del Gelato che, simbolicamente, conclude l'estate dei grandi eventi di Santarcangelo.

Una edizione, quella di quest'anno, che riproporrà tutti gli aspetti positivi dell'edizione 2024 e presenterà anche tante gustose novità:

Come da tradizione, le storiche gelaterie di Santarcangelo (Fresh Mavi, Dolcemente, Le Delizie, Latte più, Puro & Bio) presenteranno il loro gusti esclusivi, creati ad hoc per questo appuntamento (con scelta anche di gusti vegan, per celiaci e gusti a base alcolica), da gustare attraverso il meccanismo dei ticket che si potranno acquistare presso i banchi presenti in piazza e lungo le vie del centro.

Ad affiancare le gelaterie anche un stand, in Piazza Ganganelli, che proporrà granite e birre e, soprattutto, il graditissimo ritorno delle creazione del Pastry Chef di livello internazionale Luca Montersino che riproporrà, graditissimo nell'edizione 2024, il gelato SliceRoll e, come novità, proporrà i suoi esclusivi Biscottoni Cookies SliceRoll, delizie disponibili in tantissimi gusti e varianti.

Come assoluta novità, sempre il Piazza Ganganelli, sarà presente la versione, in gelato, delle classiche olive ascolane: il sorprendente prodotto Livetta realizzato da Andrè, mastro pasticciere appunto di Ascoli Piceno; una novità assoluta per il panorama romagnolo e dal gusto incredibile.

L'animazione della festa di "SantarcanGelato", sempre di più "Capodanno dell'estate di Santarcangelo", come da tradizione si rivolge ai più piccoli ma, da quest'anno, strizza l'occhio anche i più grandi: infatti, oltre al tradizionale Drive In in piazza Ganganelli che, venerdì 29 agosto, proporrà la visione del bellissimo "Inside Out" della Pixar, vedrà anche la partecipazione, nella stessa serata di venerdì, di numerosi artisti di strada; mentre sabato sarà la musica a riecheggiare per le vie del centro di Santarcangelo con cover band anni 50 e 60 che in Piazza farà ballare tutti i presenti.

Due giorni spensierati, allegri e decisamente dolci attendono quindi Santarcangelo, venerdì 29 e sabato 30 agosto con l'edizione 2025 di SantarcanGelato, il Capodanno dell'Estate.