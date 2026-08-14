Santarcangelo, cinema e vino sotto le stelle con “Cinemadivino”

Martedì 18 agosto all’Arena MEET Estiva degustazione dei vini, cena e alle 21.30 la proiezione di “A cena con il dittatore”

Martedì 18 agosto l’Arena MEET Estiva ospita una serata di Cinemadivino, il format che da anni porta il cinema e il mondo del vino a incontrarsi in un’unica esperienza, tra degustazioni, buon cibo e proiezioni sotto le stelle.

A partire dalle 19.30 sarà possibile accedere all’arena, partecipare alla degustazione e cenare grazie alla presenza del food truck di Casa Spadoni di Faenza, con proposte pensate anche per vegetariani e celiaci.

Protagonista della degustazione sarà la cantina Noelia Ricci, realtà di Predappio profondamente legata al territorio della Valle del Rabbi e alla tradizione del Sangiovese di Romagna. Una storia di famiglia che trova nelle vigne e nei vini il racconto di un territorio e delle sue tradizioni.

Alle 21.30 la serata proseguirà con la proiezione di “A cena con il dittatore” di Radu Jude, commedia surreale e ironica che affronta il rapporto tra potere, storia e memoria attraverso uno sguardo originale e provocatorio.

La serata propone così un’esperienza che mette insieme cinema, vino e gastronomia, invitando il pubblico a vivere l’Arena MEET Estiva non soltanto come spazio di proiezione, ma come luogo di incontro e convivialità.

Per partecipare è possibile scegliere tra il solo ingresso al film al costo di 3,50 euro oppure la formula film e degustazione al costo di 12 euro.

La degustazione è prenotabile tramite WhatsApp al numero 366 592 5251.

L’appuntamento è per martedì 18 agosto all’Arena MEET Estiva di Santarcangelo di Romagna, con ingresso da via Montale.

Una serata per scoprire il territorio attraverso i suoi sapori e i suoi vini e lasciarsi accompagnare, sotto le stelle, dal grande cinema.

Info e biglietti: www.centrosupercinema.com