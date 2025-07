Santarcangelo, come cambia la viabilità per il passaggio del Giro d'Italia donne

La gara ciclistica transiterà a Santarcangelo nella mattinata di venerdì 11 luglio

La sesta tappa del Giro d’Italia Women passerà anche a Santarcangelo nella mattinata di venerdì 11 luglio: la partenza della gara è prevista da Bellaria Igea Marina intorno alle ore 10,30, con transito poco prima delle 11 lungo la via Emilia, via Costa e via dell’Uso. Per consentire lo svolgimento della gara in piena sicurezza, la Prefettura di Rimini ha disposto la chiusura delle strade interessate a partire da 45 minuti prima del passaggio della corsa fino al completo transito della stessa: di conseguenza, dalle ore 10 circa fino indicativamente alle 11,30 non sarà possibile transitare nel tratto della SS9 compreso tra il confine con Savignano e la rotatoria con via Andrea Costa, lungo questa via fino al semaforo con via dell’Uso e lungo la stessa SP13 fino al confine con Poggio Torriana. Ai veicoli che percorrono strade che confluiscono in quelle temporaneamente chiuse sarà consentito attraversare le strade interessate fino al transito della corsa, mentre i percorsi alternativi per i mezzi pesanti diretti da Rimini in direzione di Cesena saranno segnalati lungo la via Emilia sia alla rotatoria con via Tosi sia a quella di via Costa.