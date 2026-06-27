Santarcangelo, con "Le donne di Odisseo" torna la lettura scenica di Angelo Trezza

A impreziosire la serata sarà il contributo musicale di Tiziano Paganelli

La Pro Loco di Santarcangelo e la Biblioteca Baldini ufficializzano l ritorno dell’appuntamento con la tradizionale lettura scenica di Angelo Trezza di fine giugno. Appuntamento domenica 28 giugno alle ore 21:15 presso i suggestivi Giardini del Musas (Museo Storico Archeologico), in Contrada dei Fabbri. Per questa nuova edizione, il noto interprete e insegnante di dizione propone un affascinante viaggio nell’epica classica con lo spettacolo “Le Donne di Odisseo”, riduzione e adattamento a cura dello stesso Trezza. L’opera offrirà uno sguardo inedito e profondo sul mito omerico, dando voce e spazio alle figure femminili che hanno segnato le peripezie dell’eroe. A impreziosire la serata sarà il contributo musicale di Tiziano Paganelli, le cui sonorità accompagneranno la narrazione creando un’atmosfera suggestiva in perfetta sintonia con la cornice naturale del giardino del museo. Ingresso libero.