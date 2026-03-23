Santarcangelo, consiglio comunale giovedì 26 marzo: all’ordine del giorno bilancio e Tari

Ad aprire l’assemblea, Fabio Camagni e Sandra Cangiotti, presidente e segretaria di Avis Santarcangelo

Il Consiglio comunale di Santarcangelo si svolgerà alle ore 19 di giovedì 26 marzo, in seduta pubblica presso la sala “Maria Cristina Garattoni”.

Ad aprire l’assemblea, Fabio Camagni e Sandra Cangiotti, presidente e segretaria di Avis Santarcangelo, illustreranno l’attività dell’associazione che da oltre quarant’anni opera a Santarcangelo con oltre 1.500 donatori. A seguire sono previste le eventuali presentazioni e risposte alle interrogazioni.

Dopo i preliminari della seduta, l’assessore a Bilancio e Tributi, Gianni Giambi, presenterà tutte e tre gli atti deliberativi all’ordine del giorno. Il primo riguarda la modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) mentre il secondo atto è funzionale a ratificare una variazione al bilancio inerente al “Riallineamento degli stanziamenti tra missione 12 – programma 1 e programma 11 del bilancio di previsione 2026/2028."

Con l’ultimo punto all’ordine del giorno, l’assessore Gianni Giambi sottoporrà al Consiglio comunale la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 con applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione derivante dal rendiconto 2024 per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali 2022-2024 e aggiornamento del Piano esecutivo di gestione.