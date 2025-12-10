Santarcangelo, consiglio comunale "rovente" sulla sicurezza: "Turni serali Polizia Locale raddoppiati"

Il sindaco e il comandante della Polizia Locale relazionano dopo le proteste dell'opposizione

Il Consiglio comunale di martedì 9 dicembre, interamente dedicato alla sicurezza, si è aperto con la comunicazione del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica) che ha dato lettura della richiesta di “Discussione sulla microcriminalità, sulle misure di rafforzamento della sicurezza del Paese, sull’opportunità di una sinergia con le Forze dell’Ordine e di interventi urgenti, alla luce dei recenti episodi”, co-firmata anche dagli altri consiglieri di opposizione.

A seguire, nella sua relazione sulla sicurezza nel Comune di Santarcangelo, il comandante della Polizia locale Daniele Del Fabbro ha ripercorso le azioni intraprese nell’ultimo anno sotto il profilo del rapporto con la comunità: dagli incontri con cittadini singoli o associati, imprese, scuole e forze di polizia alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale dei Comuni limitrofi per servizi congiunti, in particolare sulle aree di confine e in occasione di grandi eventi, nonché scambio di dotazioni strumentali e competenze.

In materia di formazione, oltre all’accordo triennale con l’Ispettorato Scuole della Polizia di Stato, la Polizia locale è stata protagonista di numerose iniziative di addestramento e aggiornamento, mentre prosegue il miglioramento delle dotazioni tecnologiche con la digitalizzazione dei procedimenti, il rinnovamento delle strumentazioni informatiche e l’acquisito di nuovi veicoli, investimenti resi possibili grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione nell’ambito di un bando per la modernizzazione e il miglioramento degli standard qualitativi in cui la Polizia locale si è classificata al primo posto in Emilia-Romagna.

Dopo aver riepilogato la situazione della Polizia Locale in termini di risorse umane, con due unità di personale venute meno nel 2025 che potranno essere sostituite solo il prossimo anno, riportando il totale a 25, il comandante Del Fabbro ha poi illustrato le differenti attribuzioni della Polizia locale rispetto alle forze dell’ordine statali, competenti in via esclusiva in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come previsto dalla Costituzione, con il coordinamento del Ministero dell’Interno a livello nazionale, della Prefettura e dalla Questura a livello periferico, mentre la PL opera prevalentemente nell’ambito della polizia amministrativa.

Accanto alla recente intensificazione dei servizi serali e notturni, in particolare nel fine settimana, la Polizia locale ha continuato a garantire una presenza diurna di 12 ore ogni giorno dell’anno, assicurando alla comunità tutti i servizi erogati. Da inizio 2025, infatti, la Polizia Locale ha effettuato 1.332 pattuglie di cui 87 in orario serale e 443 servizi appiedati in centro storico e nei parchi, rilevato 140 incidenti stradali, di cui 77 con feriti e uno mortale, accertato 5.700 violazioni del Codice della Strada con 30 patenti ritirate e 21 veicoli sequestrati, comminato 42 diffide per violazioni dei regolamenti comunali e 32 per illeciti di polizia amministrativa, effettuato 89 controlli in materia commerciale, edilizia, ambientale e 55 per presenza di carovane nomadi, gestito 9.486 comunicazioni attraverso la centrale operativa e 8.175 tramite i servizi interni, denunciato 45 persone all’autorità giudiziaria, identificato 10 persone e arrestate 2 persone in flagranza di reato, con 7 agenti che hanno riportato lesioni personali nello svolgimento dell’attività.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha quindi delineato il quadro generale e riepilogato l’azione dell’Amministrazione comunale per quel che riguarda le misure intraprese e di prossima adozione in materia di sicurezza, sottolineando in particolare il raddoppio dei servizi serali della Polizia Locale con l’estensione del turno dalle 19 all’1 di notte fino alle 2, l’implementazione del sistema di videosorveglianza con 25 nuove telecamere nel centro commerciale naturale e la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri all’ex scuola di San Michele, con 1,5 milioni di euro stanziati per il 2027. Dopo il consigliere Luigi Berlati, che ha espresso vicinanza e solidarietà agli ex consiglieri comunali Giuliano Triolo e Walter Vicario per gli atti intimidatori subiti, i preliminari di seduta si sono conclusi con la presentazione e la risposta alle interrogazioni.

Respinte infine con il voto contrario della maggioranza (Partito Democratico e Più Santarcangelo) e favorevole dell’opposizione (Alleanza civica e consigliere Berlati) tutte le mozioni all’ordine del giorno: la prima relativa alla richiesta di attivazione dell’iter per l’istituzione della Tenenza dei Carabinieri nel Comune di Santarcangelo presentata dal consigliere Stanchini (Allenza civica), la seconda in merito alla trasparenza sullo stato del sistema di videosorveglianza comunale e sulle ragioni dei ritardi dal 2018 al 2025 proposta dal capogruppo Barnaba Borghini (Allenza civica) e la terza riguardante l’assegnazione di un contributo per interventi di installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private illustrata dal consigliere Luigi Berlati.