Santarcangelo cresce come meta turistica: visite guidate in aumento del 35% tra maggio e giugno

Nei primi sei mesi del 2026 oltre 15 mila partecipanti alle visite organizzate dalla Pro Loco e quasi 18.300 contatti allo IAT

I mesi di maggio e giugno fanno segnare un +35% nelle presenze alle visite guidate dell’ufficio accoglienza turistica gestito dalla Pro Loco Santarcangelo: un aumento, quello registrato nel 2026 in confronto al 2025, che vede il suo picco nel mese di marzo (+43%) e registra ottimi risultati anche ad aprile (+24%).

Rispetto al 2025, nei primi sei mesi dell’anno sono aumentate del 16% le presenze alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco di Santarcangelo e del’11% i contatti all’ufficio IAT. Nel confronto con il 2024, invece, gli aumenti maggiori si registrano nelle presenze alle visite guidate di gennaio, febbraio, marzo e maggio e nei contatti di gennaio, marzo e aprile.

In numeri assoluti, a gennaio 2026 lo IAT ha accompagnato 6.443 persone alle visite guidate (per la maggior parte al presepe allestiti nella Casamatta di piazza Balacchi), 838 a febbraio, 1.534 a marzo, 2.336 ad aprile. 2.649 a maggio (che registra il maggior numero di visitatori) e 1.774 a giugno per un totale di 15.574 presenze. In totale, infine, sono stati 18.295 i contatti pervenuti all’ufficio di via Cesare Battisti tramite mail, telefono o di persona.

Di nazionalità italiana la maggior parte degli avventori dello IAT (circa 80%), anche se non mancano turisti inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli.

“Questi numeri, certificati da chi quotidianamente lavora con passione al servizio della città, sono uno stimolo a proseguire con entusiasmo e determinazione nel lavoro intrapreso per fare di Santarcangelo una vera destinazione turistica. Una meta per turisti curiosi e desiderosi di vivere esperienze identitarie immergendosi nella nostra comunità e nell’offerta di qualità che le nostre realtà sanno proporre. Siamo partiti da un’analisi e una fotografia delle presenze, poi abbiamo creato la prima brand identity, il primo calendario eventi coordinato, un nuovo sito Visit Santarcangelo con app dedicata presentati in un incontro pubblico di recente e in questo sistema di rete stanno nascendo nuovi itinerari, nuove proposte e un’idea di città sempre più a misura di residenti e turisti. La città della bicipolitana, dei 15 minuti, della qualità della vita che i dati dei primi sei mesi del 2026 ci dicono, attrae sempre più visitatori” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.