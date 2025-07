Santarcangelo dedica all'attrice Teresa Franchini il Solstizio d’estate 2025

Il rapporto tra l'attrice e il suo paese centro del libro presentato venerdì 20 Giugno

È dedicato a Teresa Franchini (1877-1972) e al suo legame con Santarcangelo il Solstizio d’estate 2025: il tradizionale appuntamento con la storia e i personaggi locali organizzato da FoCuS, biblioteca Baldini e Pro Loco di Santarcangelo si terrà venerdì 20 giugno alle ore 21 presso Meet, il parco del Museo Etnografico, che diventa sempre più luogo di incontro e condivisione.

Durante l'incontro, coordinato da Rita Giannini, verrà presentato il volume “Teresa Franchini, un’attrice e il suo paese. C’è Santarcangelo nella mia fotografia interiore” (Vallecchi, 2025) scritto da Pier Angelo Fontana con la premessa di Simonetta Nicolini e una testimonianza di Alessandro Quasimodo, venuto a mancare qualche settimana fa, figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo. Oltre agli autori del volume e della prefazione, interverranno anche Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco, e l’attore, disegnatore, pittore e scultore Mario Cei.

Il volume indaga i rapporti tra la Franchini e il suo paese. Nei ritorni a Santarcangelo, infatti, l’attrice partecipa occasionalmente a recite dei filodrammatici, mantiene vivo il rapporto con amici e personalità alle quali è legata da stima reciproca e da interessi culturali: dai letterati Giovanni Pascoli, Antonio Baldini, Marino Moretti, Alfredo Panzini, agli storici Gioacchino Volpe e Augusto Campana. La Franchini tornò definitivamente a Santarcangelo nel 1968 per trascorrervi gli ultimi anni della sua esistenza. L’ingresso alla serata è libero e, in caso di maltempo l’evento si sposterà in biblioteca Baldini.