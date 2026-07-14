Santarcangelo, domenica 19 luglio torna il "Respect Day": pedalare insieme per la sicurezza stradale

Domenica l'evento dedicato alla cultura della sicurezza

Torna domenica 19 luglio a Santarcangelo di Romagna il Respect Day, la manifestazione promossa da Autoscuole Rimini Guida e Cicli Matteoni per diffondere una cultura del rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza stradale non dipenda solo da infrastrutture e norme, ma soprattutto dai comportamenti quotidiani di ciclisti e automobilisti. Per questo il Respect Day non è una competizione sportiva, bensì un evento aperto a tutti coloro che desiderano promuovere un messaggio concreto di educazione, responsabilità e convivenza sulle strade.

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 7.00 in Piazza Ganganelli, da dove i partecipanti potranno partire liberamente, senza un percorso prestabilito, scegliendo il proprio itinerario nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Nel corso della mattinata sarà attivo un punto ristoro a Verucchio, curato da BON – ASD Bike Or Nothing Team di Longiano, disponibile dalle 9.30 alle 11.30.

Il rientro è previsto tra le 11.30 e le 13.00 in Piazza Ganganelli, dove la Pro Loco di Santarcangelo accoglierà i partecipanti con il tradizionale momento conviviale a base di piadina. Al termine della manifestazione verrà consegnata a tutti la sacchetta ufficiale dell'evento.

Per partecipare è necessario indossare la maglia ufficiale del Respect Day; la quota di iscrizione è di 5 euro.

«Il Respect Day vuole ricordare che il rispetto deve essere reciproco – spiegano gli organizzatori –. I ciclisti chiedono sicurezza e il rispetto della distanza laterale di sorpasso, ma allo stesso tempo devono essere i primi a rispettare le regole del Codice della Strada. Solo così possiamo costruire una cultura della sicurezza condivisa.»

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Santarcangelo di Romagna, è diventata negli anni un appuntamento di riferimento per il territorio, capace di unire sport, educazione e sensibilizzazione.

L'invito degli organizzatori è rivolto a tutti gli appassionati delle due ruote: partecipare al Respect Day significa diventare ambasciatori di un principio tanto semplice quanto essenziale.

Il rispetto sulla strada non è un optional: è la strada più sicura per arrivare tutti a destinazione.