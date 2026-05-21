Santarcangelo, è rivoluzione della sosta: tocca a via Ugo Bassi

L'amministrazione a confronto con la cittadinanza giovedì 28 maggio

È in programma giovedì 28 maggio, alle ore 20,30 e in biblioteca, l’incontro pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione della viabilità e della sosta che interesserà via Ugo Bassi e le strade limitrofe. "L’intervento nasce da un percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi", spiega l'amministrazione comunale, che ha raccolto segnalazioni, osservazioni e proposte da parte dei residenti della zona. È stato quindi elaborato un progetto di riorganizzazione degli stalli di sosta e dei sensi di circolazione che coinvolgerà, oltre a via Ugo Bassi, anche le vie Galliadi, Fratelli Cervi, Nicoletti e della Libertà.

"Il piano, che sarà presentato ai cittadini giovedì prossimo, prevede una revisione complessiva degli stalli di sosta e dei sensi di circolazione, con l’obiettivo di rendere più funzionale e sicuro il sistema viario dell’area che si sviluppa lungo l’asse di via Ugo Bassi. Le modifiche proposte puntano a definire una gerarchia più chiara dei flussi di traffico, recuperando spazio pubblico da destinare alla mobilità lenta e a una sosta più ordinata, migliorando al tempo stesso la qualità urbana e la sicurezza degli attraversamenti pedonali", spiega l'amministrazione comunale.

“La riqualificazione di via Ugo Bassi e delle vie limitrofe – sottolinea la vice sindaca Michela Mussoni – si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione della mobilità urbana ispirato al modello della ‘Città dei 15 minuti’. L’obiettivo è affrontare alcune criticità legate all’eccessiva velocità di percorrenza e alla frammentazione dei percorsi dedicati alle utenze più fragili, promuovendo spazi pubblici più sicuri, accessibili e vivibili per tutti”.

Per lunedì 8 giugno, sempre in biblioteca alle ore 20,30, l’amministrazione comunale ha programmato un ulteriore incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto che interesserà le vie Cagnacci, Faini e Palermo. L’intervento prevede una riqualificazione generale dell’area, con la riorganizzazione della viabilità e della sosta. Nei prossimi mesi verrà inoltre calendarizzato un altro incontro pubblico per la presentazione dell’atto di indirizzo alla progettazione relativo a sosta, sicurezza stradale e zone ciclopedonali nella nuova area compresa tra piazza Marini e le vie Andrea Costa e Felici.