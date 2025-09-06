Santarcangelo e Teatro: Musical per bambini e ragazzi con la nuova direttrice artistica Silvia Contenti
Il Centro “La Valigia dell’Attore” amplia la sua proposta formativa con l'arrivo della nuova direttrice
Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere una grande novità per i giovani talenti del territorio: Silvia Contenti, cantante, performer e vincitrice del talent show televisivo “Don’t Forget the Lyrics”, sarà la nuova direttrice artistica del corso di Musical per bambini e ragazzi (8–13 anni) al Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”, fondato e diretto da Samuele Sbrighi.
Un annuncio che unisce qualità artistica e formazione, portando a Santarcangelo un’opportunità unica per avvicinare i più giovani alla magia del palcoscenico attraverso canto, recitazione e movimento scenico.
Doppio debutto tra palcoscenico e formazione
Prima di guidare i piccoli allievi nel nuovo percorso, Silvia Contenti sarà protagonista del suo spettacolo “Contenti e Felici”, in scena il 20 settembre. Successivamente, il 2 ottobre 2025 alle ore 17, condurrà un Open Day gratuito presso il Centro La Valigia dell’Attore, occasione per conoscere da vicino il corso e le possibilità offerte ai giovani aspiranti performer.
Artista poliedrica, Silvia Contenti si è affermata nel panorama televisivo e teatrale per la sua energia e capacità di connettersi con il pubblico. Dopo il successo a “Don’t Forget the Lyrics”, ha intrapreso un percorso che l’ha vista calcare palcoscenici importanti, lavorare come cantante e attrice in diversi progetti teatrali e musicali, oltre che affermarsi come vocal coach e insegnante, guidando giovani talenti verso una piena consapevolezza artistica.
La Valigia dell’Attore: un centro di eccellenza a Santarcangelo
Dal 2016, il Centro “La Valigia dell’Attore” di Samuele Sbrighi ha acceso i riflettori su Santarcangelo, diventando un punto di riferimento per la formazione artistica in Romagna. Un laboratorio creativo che ha già visto nascere e crescere numerosi talenti, molti dei quali oggi impegnati con successo nel panorama teatrale e cinematografico italiano.
Con Silvia Contenti, il Centro amplia ancora di più la sua proposta formativa, confermandosi come un luogo dove passione, talento e professionalità si incontrano per costruire il futuro delle nuove generazioni.
I lettori interessati possono contattare La Valigia dell’Attore al 329.0118144 per conoscere modalità di iscrizione, costi e requisiti specifici.