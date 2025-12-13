Santarcangelo, ecco gli studenti premiati con le borse di studio Caterina Gambuti

Sei le borse di studio del valore di 500 euro ciascuna

Sono stati premiati questa mattina (sabato 13 dicembre) dal sindaco Filippo Sacchetti e dall’assessore ai Progetti scolastici, Filippo Borghesi, gli studenti meritevoli risultati vincitori del bando in memoria di Caterina Gambuti. Sei le borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, che si sono aggiudicate ragazze e ragazzi residenti a Santarcangelo che frequentano le scuole del territorio: Tommaso Nucci, Mia Brandi e Daniele Polverelli (classe 2007), Khady Diallo (classe 2008), Lorenzo Scarpelli (classe 2009) e Vildan Zengo (classe 2011).

“L’annuale consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico precedente – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – è sempre un momento particolarmente emozionante per l’Amministrazione comunale, perché contribuisce a tener vivo il ricordo di Caterina Gambuti, una cittadina che ha dedicato gran parte della sua vita alla nostra comunità, impegnandosi civilmente e prodigandosi per le persone più in difficoltà”.