Santarcangelo, ecco quando riaprirà l'ufficio postale: lavori dopo assalto criminoso al postamat

"Gli ingenti danni hanno richiesto un complesso intervento di messa in sicurezza"

"Gli ingenti danni alla struttura hanno determinato la necessità di un complesso intervento di messa in sicurezza del sito al fine di garantire la ripresa del servizio alla clientela". Così Poste Italiane, in una nota, fa il punto sui lavori all'ufficio postale di Santarcangelo, in piazza Marconi, dopo l'assalto al postamat dello scorso 24 febbraio.

L'ufficio riaprirà entro fine mese, ma al momento non c'è una data. Non necessariamente per ritardi preventivati. Dipenderà tutto dall'andamento dei lavori in corso d'opera. Ancora settimane di disagio in vista per i santarcangiolesi, costretti a recarsi all'ufficio di San Martino, in via Marecchiese. Poste Italiane ricorda la possibilità di servirsi anche presso gli uffici postali di San Vito (Piazza Rosselli n° 2 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45) e Viserba (via Marconi 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Dotato di Atm Postamat Ha 24).