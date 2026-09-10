Santarcangelo, estate da record per il turismo: crescono visite e contatti

Nei primi otto mesi oltre 18.600 contatti allo Iat e quasi 13.700 visite guidate, mentre l’area camper supera le 4.000 presenze

Anche agosto conferma il trend positivo dei mesi precedenti e, in attesa di completare il quadro con i numeri dell’Osservatorio Turistico Regionale ad oggi fermo al periodo gennaio-giugno, l’estate santarcangiolese si chiude con un marcato segno più.

Sono infatti crescite importanti quelle fatte registrare dalla Pro loco in fatto di visite guidate e contatti, così come va consolidandosi su grandi numeri anche il turismo su quattro ruote, quello che “soggiorna” all’area camper di via Della Resistenza.

Boom allo Iat

Dal 1° gennaio al 31 agosto sono state 18.611 le persone che si sono rivolte all’ufficio Iat presentandosi al front office o contattandolo telefonicamente o via mail, 2731 in più delle 15.882 dei primi otto mesi del 2025. Una media di oltre 77 al giorno con un aumento del 17%, con il mese di maggio a guidare la fila con 3.363 contatti e i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto che ne registrano complessivamente 8.021 contro i 6.760 dell’estate 2025, con una media giornaliera che sale a oltre 87.

Ancor più rilevante il balzo in avanti in fatto di visite guidate. Fra gennaio e agosto sono stati infatti 13.695 i turisti che si sono affidati alla Pro loco per un tour in città e nelle grotte, ben 57 di media al giorno e 3.024 in più dell’anno precedente, per un incremento percentuale in questo caso addirittura del 28,33%. Limitando il focus all’estate, le visite guidate hanno sfondato nettamente il muro dei 5.000 chiudendo giugno, luglio e agosto a quota 5.397 contro le 4.175 del 2025: ben 1222 in più. Una media di quasi 59 persone di media al giorno in visita guidata.

Sempre più camperisti

I numeri dell’area di via Della Resistenza parlano invece di oltre 4.000 camperisti in otto mesi, alla media di 500 al mese, quasi 17 al giorno. Dalle registrazioni dei gestori emerge che i fruitori si dividono oramai quasi perfettamente fra turisti italiani e stranieri, con la Germania a guidare la classifica degli oltralpe seguita da Austria e Svizzera. Non sono mancate presenze dagli Stati Uniti, dalla Corea, dall’India e dal Giappone.

“Questi numeri ribadiscono la grande crescita soprattutto del turismo straniero emersa dai dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna sui primi sei mesi del 2026: fra gennaio e giugno “parlano” infatti di un +17,5% di presenze e +30% di pernottamenti di persone provenienti dall’estero”, commenta il sindaco Filippo Sacchetti. “Un aspetto che trova conferma sia nell’attività della Pro loco che nella nostra area camper, in grandissimo sviluppo, ma i cui numeri molto importanti non entrano nelle statistiche ufficiali. La crescita è figlia del grande lavoro di sistema messo in essere in due anni di mandato: abbiamo dato un nuovo indirizzo strategico al turismo santarcangiolese attraverso una nuova strategia di comunicazione, di posizionamento, di dialogo con mercati internazionali finora inesplorati che non sono solo quelli della riviera. E contribuisce certamente anche il potenziamento dell’aeroporto di Rimini che è sempre più un grande volano per il mercato estero con turisti che amano e cercano storia, cultura ed esperienze di qualità, che la nostra città sa offrire come poche”.