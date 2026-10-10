Santarcangelo, fermate bus più sicure: lavori a San Vito e Celletta

Conclusi gli interventi sulla Marecchiese, in arrivo nuove piattaforme e attraversamenti protetti. Nel 2026 si punta anche su San Michele.

Marciapiedi prolungati, rampe per le persone con disabilità, pavimentazioni tattili e pensiline per rendere più sicure e accessibili le fermate degli autobus. Prosegue a Santarcangelo il programma di interventi sul trasporto pubblico locale, con lavori già conclusi sulla Marecchiese e nuove opere previste a San Vito e in via Celletta dell'Olio. Nel piano dell'amministrazione comunale rientra anche la messa in sicurezza di una fermata sulla Santarcangiolese, nella zona di San Michele.

Gli ultimi lavori terminati riguardano due fermate di via Marecchiese, vicino all'incrocio con via Trasversale Marecchia. L'intervento ha previsto il prolungamento del marciapiede lungo la banchina stradale, una rampa per facilitare l'accesso alle persone con disabilità motorie, una pavimentazione tattile, una pensilina e una panchina. Su entrambi i lati della strada sono state realizzate piattaforme lunghe 18 metri e alte 15 centimetri, per agevolare la salita e la discesa dai mezzi. L'opera è costata complessivamente 25mila euro, finanziati con fondi regionali del 2024 erogati dall'Agenzia Mobilità Romagnola. Nello stesso quadro di contributi erano già stati realizzati interventi su tre fermate di via Casale Sant'Ermete, nell'ambito dei lavori per il percorso ciclopedonale, e su altre tre fermate a Santa Giustina e Canonica, per un investimento complessivo di 57mila euro.

Il prossimo passaggio riguarda San Vito e via Celletta dell'Olio. Con i contributi regionali destinati al potenziamento del trasporto pubblico per il 2025, il Comune prevede di riqualificare due fermate lungo via Vecchia Emilia, ai lati dell'incrocio con via Tosi, e quella di via Celletta dell'Olio, in prossimità della rotatoria. In quest'ultimo punto è prevista la realizzazione di una piattaforma e di un attraversamento pedonale protetto. Il costo stimato per questi interventi è di quasi 70mila euro. Il Documento di indirizzo alla progettazione sarà presentato in Giunta nei prossimi giorni. L'obiettivo è ridurre le barriere architettoniche, migliorare la sicurezza degli utenti e incentivare l'utilizzo degli autobus.

L'amministrazione guarda poi al 2026, quando i fondi regionali potrebbero essere impiegati per mettere in sicurezza la fermata sulla via Santarcangiolese, nei pressi dell'incrocio con via Santa Maria, nella zona di San Michele. La proposta punta a migliorare non soltanto l'accesso al bus, ma anche l'attraversamento della strada da parte di pedoni e ciclisti. I residenti saranno chiamati a esprimersi sul progetto. "Questi interventi proseguiranno ogni anno", dichiara la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni, spiegando che il Comune intende continuare a lavorare per garantire sicurezza e accessibilità sia in centro sia nelle frazioni.

Nel quartiere di San Michele sono state inoltre segnalate altre criticità lungo la strada provinciale. Gli uffici tecnici hanno già valutato le richieste in base ai costi, alle competenze e alle possibilità di intervento. Nei prossimi mesi il Comune conta di individuare ulteriori soluzioni, confrontandosi con i residenti e collaborando con il Comune di Poggio Torriana e la Provincia di Rimini. Tra le ipotesi c'è anche l'illuminazione dell'attraversamento pedonale all'altezza della farmacia.