Santarcangelo festeggia una nuova centenaria: Maria Pazzaglia compie 100 anni
Gli auguri dell’Amministrazione comunale
A cura di Redazione
02 marzo 2026 13:59
Questa mattina (lunedì 2 marzo) a Santarcangelo l'assessore Filippo Borghesi con delega ai Servizi alla persona, ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale alla signora Maria Pazzaglia in occasione del suo centesimo compleanno.
Maria, originaria di Savignano sul Rubicone, da diversi anni alloggia alla casa di riposo "Cuore di Gesù Eucaristico" di Contrada dei Signori dove questa mattina si è tenuta una festa in presenza del figlio Claudio Grassi, delle altre ospiti della struttura, delle suore e delle operatrici socio sanitarie.