Santarcangelo, fuori controllo per il troppo alcol semina il caos nel bar e aggredisce gli agenti

Un 45enne è stato arrestato, 22 giorni di prognosi per gli agenti feriti nella colluttazione

Un 45enne senegalese, regolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora, ha aggredito gli agenti della Polizia Locale presso l'Interno Caffè 17 di Santarcangelo, in via Braschi, ed è stato arrestato. I fatti sono avvenuti ieri sera (martedì 14 ottobre): il personale del locale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in quanto il 45enne, già in stato di alterazione per l'abuso di alcool, continuava a chiedere insistentemente da bere, disturbando anche gli altri clienti. All'arrivo della Polizia Locale il 45enne ha reagito in malo modo, aggredendo gli agenti a calci e pugni e danneggiando anche gli arredi del locale. È dovuta intervenire una seconda pattuglia per bloccarlo: nel complesso, i 4 agenti coinvolti nella colluttazione hanno riportato lesioni per 22 giorni complessivi di prognosi. L'aggressore è stato arrestato, provvedimento poi convalidato dall'autorità giudiziaria, per le ipotesi di reato di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.