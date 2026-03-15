Santarcangelo, furto con destrezza in parafarmacia: sparisce il portafoglio della titolare

Tre finti clienti distraggono la dottoressa e le rubano soldi e carte, indagano i carabinieri.

Colpo con destrezza ieri pomeriggio in una parafarmacia di via Pascoli a Santarcangelo. Tre persone ben vestite hanno distratto la dottoressa chiedendo informazioni sui prodotti, mentre una donna del gruppo si è introdotta nel retro rubando il portafoglio della titolare, con contanti e carte.

Poco dopo la banda si è allontanata con naturalezza. La farmacista, insospettita da una cliente che aveva notato movimenti strani, ha verificato il ripostiglio scoprendo il furto. Nel giro di breve sono arrivati gli alert dei prelievi fraudolenti effettuati a Savignano, Igea Marina e Bellaria.

Denuncia presentata ai carabinieri, che stanno acquisendo immagini e seguendo la traccia dei prelievi.