Santarcangelo, furto in pieno giorno agli impianti sportivi: sparisce lo scooter di un giovane calciatore

Rubato un Mbk Booster in pieno giorno al Pala Sgr

A cura di Glauco Valentini Redazione
09 febbraio 2026 07:55
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Furto in pieno giorno nella zona degli impianti sportivi di Santarcangelo. Lo segnala un nostro lettore. Nella giornata di sabato 8 febbraio, un giovane calciatore, impegnato in una partita fuori città, al suo rientro non ha più trovato lo scooter che aveva parcheggiato nei pressi del Pala Sgr e dello stadio Valentino Mazzola.

Il mezzo, uno scooter Mbk Booster Spirit di colore nero, sarebbe stato rubato in una fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 16.30. Il furto è avvenuto in un’area particolarmente frequentata da famiglie e ragazzi e in prossimità di telecamere di videosorveglianza.

Il proprietario ha già sporto denuncia alle Forze dell’Ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

