Santarcangelo, furto in pieno giorno agli impianti sportivi: sparisce lo scooter di un giovane calciatore
Rubato un Mbk Booster in pieno giorno al Pala Sgr
Furto in pieno giorno nella zona degli impianti sportivi di Santarcangelo. Lo segnala un nostro lettore. Nella giornata di sabato 8 febbraio, un giovane calciatore, impegnato in una partita fuori città, al suo rientro non ha più trovato lo scooter che aveva parcheggiato nei pressi del Pala Sgr e dello stadio Valentino Mazzola.
Il mezzo, uno scooter Mbk Booster Spirit di colore nero, sarebbe stato rubato in una fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 16.30. Il furto è avvenuto in un’area particolarmente frequentata da famiglie e ragazzi e in prossimità di telecamere di videosorveglianza.
Il proprietario ha già sporto denuncia alle Forze dell’Ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso.