Giovani vandali scatenati a Santarcangelo: devastata una tabaccheria

Indagini in corso, i danni superano i 10.000 euro

I Carabinieri stanno indagando su un atto di vandalismo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato (3-4 ottobre) a Santarcangelo, in una tabaccheria di via Braschi. Intorno alla mezzanotte e trequarti, tre ragazzi sono entrati in azione, prendendo a calci gli arredi esterni, poi utilizzati per danneggiare la vetrina. Anche il distributore automatico di sigarette è stato preso di mira dai vandali, che hanno provocato danni superiori ai 10.000 euro, prima della loro fuga, a causa dell'attivazione del sistema di allarme. All'arrivo dei Carabinieri, si erano già dileguati. Il titolare ha presentato denuncia: da evidenziare che un'altra sua tabaccheria, in via Pascoli, ha subito 4 atti vandalici in un anno, l'ultimo a maggio. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza: due di loro avevano un cappuccio calato sul viso.