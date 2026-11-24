Santarcangelo, gli studenti del Molari in scena contro la violenza sulle donne

Mercoledì 25 novembre al Supercinema lo spettacolo "Linea rossa", realizzato dai ragazzi attraverso un laboratorio teatrale

Saranno i ragazzi e le ragazze dell’istituto Molari i protagonisti della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne a Santarcangelo: mercoledì 25 novembre alle ore 20,45 al C’entro Supercinema, porteranno in scena “Linea rossa” (ingresso libero). Lo spettacolo nasce da un laboratorio di scrittura scenica realizzato con i ragazzi e le ragazze del triennio: un percorso creativo e collettivo che ha trasformato idee, esperienze e riflessioni in teatro. Attraverso scene, parole e gesti lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere, raccontandone le molteplici forme: dalle parole che feriscono al controllo, dalla discriminazione alla violenza fisica. Un viaggio tra emozioni e domande, perché riconoscere la violenza è il primo passo per contrastarla.

Le iniziative continueranno venerdì 27 novembre alle 21 al teatro il Lavatoio con lo spettacolo “Giocacasta” di Balletto civile/Michela Lucenti per la rassegna noninverno realizzata da Teatro Patalò. Lunedì 30 novembre alle ore 17 a Labo380 l’associazione Rompi il Silenzio, in collaborazione con Artai, propone “Plot twist: parliamo di consenso. Film, serie tv e relazioni: ma è davvero romantico?”, mentre il giorno successivo al C’entro Supercinema è in programma la proiezione della docu-serie “Saman – Le verità nascoste” promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini nell’ambito della rassegna “Anticorpi: la Cultura contro le Mafie”.

Martedì 15 dicembre, 12 e 19 gennaio al C’entro Supercinema proseguono invece gli appuntamenti di Uncinettiamo al Cinema, l’iniziativa a cura di C’entro Supercinema, Savignano Fili & Colori in collaborazione con i Comuni di Santarcangelo e Savignano sul Rubicone, Sportello Alba, Voce Amaranto e Rompi il Silenzio. Per partecipare al workshop di uncinetto con proiezione del film occorre prenotarsi telefonando al numero 0541/624385 o inviando una mail a [email protected].

Per l’intero mese di novembre, infine, strade, negozi e pubblici esercizi di Santarcangelo parteciperanno alla campagna informativa e di sensibilizzazione “Rinascere libere – Libere dalla violenza” organizzata dall’associazione Rompi il Silenzio con il sostegno di Città Viva Santarcangelo.

“Votes for Women! Santarcangelo per le donne” è la rassegna permanente nata per raccontare l’universo femminile, realizzata dall’Amministrazione comunale insieme a FoCuS, associazione Rompi il Silenzio e numerose altre realtà del territorio.



