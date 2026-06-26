Santarcangelo guarda al futuro, la giunta prepara il nuovo Piano Urbanistico Generale

L'assessora Garattoni: "Definirà il quadro strategico e regolativo delle trasformazioni territoriali dei prossimi decenni"



Il Consiglio comunale di ieri (giovedì 25 giugno) si è aperto con la presentazione della 56^ edizione di Santarcangelo Festival, preceduta dall’intervento del sindaco Filippo Sacchetti che ha sottolineato il valore del Festival per la città. A seguire l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni ha informato sull'assunzione, da parte dalle giunta, della proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. “Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché il Pug è lo strumento che definirà il quadro strategico e regolativo delle trasformazioni territoriali dei prossimi decenni, sostituendo i precedenti strumenti urbanistici e integrando in un unico disegno le scelte relative alla qualità urbana, alla tutela ambientale, alla rigenerazione del patrimonio esistente, alla mobilità, ai servizi e allo sviluppo della comunità”, ha affermato l’assessora Garattoni. “L’assunzione della proposta di Piano rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo e articolato, avviato nella precedente legislatura e sviluppato nel corso degli ultimi anni attraverso un intenso lavoro tecnico, amministrativo e politico, per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo”.



Dopo le interrogazioni consigliari e le relative risposte, e una comunicazione dell’assessore al Bilancio Gianni Giambi circa un prelievo dal fondo di riserva ordinario, i consiglieri sono stati chiamati a confrontarsi sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, presentato dallo stesso assessore, relativo al rimborso delle spese di giudizio derivanti da una sentenza sfavorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, la numero 101 del 2026. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo, Più Santarcangelo) e l’astensione dei partiti di minoranza (Alleanza civica e Fratelli d’Italia).



A seguire il sindaco Filippo Sacchetti ha illustrato la convenzione di un anno tra i Comuni di Santarcangelo e Rimini, per lo svolgimento del sevizio di assistenza tecnico contabile alla gestione finanziaria in favore del Comune di Santarcangelo, per un importo pari a 30.500 euro. “Ringrazio il Comune di Rimini per il supporto in questo momento che ci vede impegnati nella ridefinizione organizzativa del servizio economico-finanziario”. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, mentre hanno votato contro i consiglieri di Alleanza Civica. Si sono invece astenuti i consiglieri di Fratelli d’Italia.

L’ultimo punto all’ordine del giorno è stato presentato dall’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni: un adempimento previsto dall’applicazione della legge quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi, con il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativo all’annualità 2025 che, per il territorio di Santarcangelo ha registrato un solo incendio. “Ricordo che siamo in un momento di allerta incendi particolarmente delicato, quindi invito tutti a prestare la massima attenzione”, ha commentato l’assessora Garattoni. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo, Più Santarcangelo e Fratelli d’Italia, mentre si sono astenuti i consiglieri di Alleanza civica.

