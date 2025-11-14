Santarcangelo, i cantieri cambiano la viabilità: ecco come

Dagli eventi del fine settimana ai lavori al via lunedì 17 novembre

Nel weekend e all’inizio della prossima settimana sono previste diverse modifiche alla viabilità in varie zone di Santarcangelo, per consentire la realizzazione di iniziative e lo svolgimento di alcuni lavori, in centro e nelle frazioni.

Nella serata di domani (sabato 15 novembre) a Sant’Ermete è in programma la festa in onore di Stefano Manzi, fresco vincitore del Mondiale Supersport di motociclismo, organizzata dal Bar Casale Sant’Ermete in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle ore 19,30 alle 23 in via Casale Sant’Ermete sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con lo stradello di accesso ai civici dal 494 al 540 e l’intersezione con via Martella, lasciando comunque transitabili gli incroci.

Nella mattinata di domenica 16 novembre, invece, si svolgerà la 51^ edizione della “Cheursa di bech”, con le seguenti modifiche alla viabilità nel tempo necessario al transito dei concorrenti: il senso unico di marcia sarà istituito nel tratto di via Ugo Bassi compreso tra la rotatoria con via Dante di Nanni e l’incrocio con via della Libertà in direzione SS9, così come in via Scalone in direzione via Togliatti, in via Piave in direzione via Dante di Nanni, in via Togliatti nel tratto compreso tra la rotatoria con via Scalone e via Piave in direzione centro e in via Trasversale Marecchia nel tratto compreso tra la rotatoria con via della Resistenza e l’incrocio con via Scalone in direzione San Martino dei Mulini.

Previa autorizzazione del personale di servizio incaricato dall’organizzazione a presidio delle intersezioni, i veicoli provenienti dalle vie Vecchia Marecchia, Alessandrini, Mancuso, Secchia e Scalone saranno obbligati a svoltare a sinistra all’intersezione con via Trasversale Marecchia, mentre quelli provenienti dalle vie Savio e Tevere dovranno girare a destra. Allo stesso modo, chi proverrà dalle vie Amendola e Scaletto dovrà girare a sinistra all’intersezione con via Scalone, mentre saranno obbligati a svoltare a destra i veicoli provenienti dalle vie Di Vittorio e Buozzi.

In via Togliatti sarà consentito l’attraversamento del percorso di gara nei periodi di tempo non interessati dal passaggio dei concorrenti alle intersezioni con via Franchini/via della Resistenza e via XXIV Maggio/via Piave: i veicoli provenienti da via Piave potranno inoltre raggiungere via Celletta Roccari percorrendo via Dante di Nanni nel tratto compreso tra le due strade. Transito e sosta saranno vietati, con eccezione dei veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti alla manifestazione, delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari, in via della Resistenza dalle ore 8 alle 12 e in via Dante Di Nanni – nel tratto compreso tra via IX Febbraio e la rotatoria con via Piave – dalle 9 alle 12.

In via Da Serravalle divieto di transito con le stesse eccezioni dalle 9 alle 12, così come in via XXIV Maggio per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti nella stessa fascia oraria, con svolta consentita esclusivamente a sinistra su via Silvio Sancisi, mentre nel tratto di via Trasversale Marecchia compreso tra la rotatoria con via Dante Di Nanni e via Scalone la sospensione temporanea della circolazione prenderà il via circa 10 minuti prima rispetto all’orario di passaggio dei concorrenti. Dalle 9 alle 12, divieto di sosta in via Dante di Nanni nel tratto compreso tra l’incrocio via Piave e la rotonda con via della Resistenza, mentre nel parcheggio della Cittadella dello Sport sarà vietata la sosta dalle ore 7 alle 12,30.

La prossima settimana, invece, prenderanno il via diversi lavori che richiederanno modifiche alla viabilità: in via Arpino, per consentire i lavori di messa in sicurezza in seguito all’alluvione del 2023, dalle ore 7 di lunedì 17 novembre alle ore 18 del 17 marzo 2026 e comunque fino alla fine dei lavori saranno istituiti il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto compreso tra il civico 202 e via Villa, il divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori eccetto i mezzi della ditta esecutrice, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate all’altezza del civico 250.

Durante i lavori, per consentire la posa dei pali di fondazione, nel tratto interessato di via Arpino potrà essere istituito il divieto di transito, con eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e l’apposizione dei necessari avvisi di strada chiusa e svolta obbligata negli incroci più vicini.

Sempre da lunedì 17, fino a venerdì 28 novembre, via Cupa sarà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Verga – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori alla rete idrica – con l’istituzione di un percorso alternativo attraverso la stessa via Verga. Nel tratto interessato in vigore inoltre il divieto di sosta h24 e il limite di velocità a 30 km/h, esteso ai 100 metri precedenti e successivi rispetto al cantiere.

Al via anche gli scavi per l’esecuzione di alcuni sondaggi preventivi alla realizzazione di nuovi lavori alla rete idrica, con modifiche alla viabilità nelle vie Capri e Amalfi: dalle ore 7 di lunedì 17 alle 18 di venerdì 21 novembre e comunque fino alla fine dell’intervento, in particolare, nel tratto di via Capri compreso tra le vie Dalla Chiesa e Amalfi saranno vietate la circolazione – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori – e la sosta 0-24 con rimozione forzata. Sosta vietata anche in via Amalfi, nel tratto compreso tra i civici 8 e 10, che diventerà temporaneamente strada senza uscita, con il doppio senso di circolazione riservato a residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori. Nella porzione del parcheggio di via Amalfi compresa tra l’area verde e l’accesso al nido d’infanzia Rosaspina, infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Per consentire infine la manutenzione di alcune aree di piazza Ganganelli tra lunedì 17 novembre e venerdì 12 dicembre, i mercati settimanali di venerdì 21 e 28 novembre si sposteranno parzialmente nel tratto di strada antistante il Municipio, compreso tra via Dante di Nanni e via Pascoli, dove transito e sosta saranno vietati – eccetto mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e degli operatori del mercato – dalle ore 5,30 alle 15 dei due giorni interessati.