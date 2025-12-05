Santarcangelo: il Natale illumina le vetrine con l’Oscar dello shopping

Un ponte tra Festival e negozi del centro: premi, sconti, buono da 250 € e piatti speciali nei ristoranti ispirati al mondo del cinema.

Non ci sono soltanto le luminarie ad accendere il commercio clementino, c'è anche la luce delle idee, del network che diventa strategia. A Santarcangelo il connubio con i Luoghi dell'Anima partorisce anche quest'anno un ponte strategico tra la cultura itinerante del Festival e il commercio di prossimità. Un'iniziativa che coinvolge tutti i comparti, dall'abbigliamento al food, dall'arredamento all'artigianato: parte domani 6 dicembre fino al 14 dicembre l'Oscar dello Shopping di Città Viva, in collaborazione con Pro Loco e Comune di Santarcangelo. I negozi del centro commerciale naturale, potranno quindi personalizzare la propria vetrina con un dettaglio scenografico che rimanda al mondo del cinema. Ma soprattutto dovranno segnalare un corner con la scritta "Scatta qui il tuo selfie cinematografico". E qui scende in campo il cliente, chiamato a dar sfogo a tutta la propria creatività, scattando una foto e pubblicandola sui social con l'hastag #LuoghidellAnima2025 e il tag al negozio. Un gesto simbolico che consentirà di ottenere, per ogni foto scattata, un "gratta e vinci" santarcangiolese. In palio piccoli premi da riscuotere subito nei negozi di Santarcangelo: uno spritz al Caffè Commercio, una pizza al Boomerang, un cono gelato da Lattepiù, un buono sconto da Benetton o Dago, piuttosto che le luci di Natale di Elettro Star. Ma soprattutto la foto migliore, quella più creativa e iconica, vincerà un buono di 250 euro da spendere presso tutti i negozi di Città Viva. Anche i bar e i ristoranti sono pronti a fare la loro parte. In molti locali del centro storico si potranno sperimentare, fino al 14 dicembre, delle limited edition a tema cinematografico. Dal Negroni Diaboliko del Caffè del Portico, ispirato alla leggendaria figura di Eva Kant, alla piada Profondo Rossso della Rosticceria Graziella con salsiccia, mozzarella, gorgonzola e noci. E perfino il passatello dedicato a Fellini del ristorante L'Arcangelo. "Quello in brodo di paganelli, i preferiti da Federico quando tornava da Roma", spiega il titolare Gianluca Guerra. Anche qui basterà una foto per concorrere all'estrazione finale e vincere il buono da 250 euro. Un'iniziativa che Filippo Sacchetti ha definito strategica. "La cultura – sottolinea il sindaco - è da sempre al centro della nostra comunità, un architrave della collettività sia sotto il profilo prettamente umano, come essenziale alimento dell’anima, che come motore di sviluppo collettivo. Ne abbiamo dimostrazioni tutto l’anno e questa collaborazione fra “I luoghi dell’anima” e Città Viva, che trasforma il Festival in un volano del nostro centro commerciale naturale, è l’ennesimo esempio di come questo virtuoso motore di sviluppo collettivo possa produrre azioni concrete. Una recente ricerca della Fondazione Symbola – spiega - vede la provincia di Rimini fra le prime realtà in Italia per numero di occupati e ricchezza prodotti dalla cultura. Altro che il luogo comune che “con la cultura non si mangia”! A Santarcangelo, se possibile, questa connessione con la città e le sue attività è ancor più forte e radicata".