Santarcangelo, il Raduno Nazionale delle 500 Abarth colora il centro storico

Oltre 50 equipaggi da tutta Italia tra motori, cultura e paesaggi dell’entroterra

Il rombo dei motori e il fascino del design italiano si sono incontrati nel cuore di Santarcangelo di Romagna. Oltre 50 equipaggi, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono dati appuntamento in Piazza Ganganelli per il Raduno Nazionale dedicato alle 500 Abarth.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco, i partecipanti hanno preso parte a una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche di Santarcangelo: dalle grotte ipogee al castello medievale, fino alle caratteristiche scalinate del paese vecchio. Particolare successo hanno riscosso le tappe ai poli museali della città, tra cui l'originale Museo del Bottone.

Al termine del tour culturale, la carovana di vetture si è mossa in direzione delle colline dell’entroterra romagnolo. Il giro turistico ha toccato i comuni di Torriana, Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, offrendo ai partecipanti scorci paesaggistici unici.

L'evento è stato coordinato con successo da Raffaele Ricci, presidente dell’Abarth Club Romagna, che ha dichiarato: «Siamo entusiasti della risposta e del calore con cui la città ci ha accolto. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna per aver concesso i nullaosta necessari, permettendoci di realizzare questo importante raduno in piena sicurezza e in una cornice così prestigiosa».