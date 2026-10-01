Santarcangelo, il SanLab apre anche il giovedì sera

Dall’8 ottobre il laboratorio della biblioteca Baldini sarà accessibile ogni giovedì dalle 19 alle 22

A partire da giovedì 8 ottobre lo spazio SanLab della biblioteca Baldini amplia le sue possibilità di accesso con una nuova apertura serale settimanale: tutti i giovedì, dalle 19 alle 22, sarà possibile utilizzare le attrezzature presenti nel laboratorio, sperimentare e scambiare idee con persone dagli interessi affini.

Nato nel 2022 per volontà dell’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con associazione Fablab Romagna, il SanLab rappresenta la prima esperienza a Santarcangelo di uno spazio dedicato alla fabbricazione digitale, dove progettare, stampare in 3D e partecipare a workshop legati alle nuove tecnologie.

A partire dall’8 ottobre, lo spazio sarà dunque aperto con cadenza settimanale: il giovedì sera diventa così un appuntamento fisso per chi desidera utilizzare il laboratorio e le sue attrezzature, portare avanti un proprio progetto, sperimentare o confrontarsi con altri utenti. Alle aperture serali si affiancheranno inoltre i consueti workshop periodici, dedicati ad approfondire strumenti, tecnologie e possibili applicazioni.

L'obiettivo della nuova apertura settimanale è mettere a disposizione di tutti uno spazio e le tecnologie necessarie per sperimentare, imparare e coltivare le proprie passioni. Il SanLab dispone infatti di computer portatili dotati di programmi per lo sviluppo 3D e CAD e per la programmazione in Python, attraverso i quali è possibile anche interagire con i macchinari presenti. Tra questi, una stampante 3D Ultimaker 5S a doppio estrusore con Material Station a 6 rocchetti, che permette di lavorare con materiali e colori diversi, un plotter per la stampa su carta fino a 130 cm, una macchina per realizzare spille e taglierine di grande formato. Al centro dello spazio è inoltre presente un tavolo da lavoro attrezzato con un ampio catalogo di utensili.

Proprio giovedì 8 ottobre, la prima apertura sarà accompagnata, alle ore 20, dall’incontro “L’Intelligenza Artificiale lavora per te, non al posto tuo”, condotto da Stefano Masini. Un approfondimento, a partire da esempi concreti, sulle possibilità e sui limiti di strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini, nonché su come utilizzarli in maniera consapevole nella vita quotidiana: per preparare un’interrogazione, capire una polizza assicurativa, una bolletta o affrontare i problemi della quotidianità.

Il SanLab rafforza così la sua presenza all’interno della biblioteca Baldini come spazio a disposizione della comunità, in cui avvicinarsi alle tecnologie digitali attraverso l’uso diretto degli strumenti, la sperimentazione e il confronto.