Santarcangelo, il sindaco loda l'operosità della giunta: "Scuola e giovani tra le priorità"

Giunta e Consiglio comunale, 71 sedute e 287 delibere approvate nel 2025

Sono state quasi 300 le delibere approvate dal Consiglio e dalla Giunta comunale di Santarcangelo nell’anno appena concluso, per un totale di 71 sedute.

Settantacinque le delibere approvate dall’assemblea consiliare nei dieci Consigli comunali del 2025, in media oltre 7 ogni seduta: nel totale degli atti, anche undici mozioni e sette ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari. Tutte le sedute si sono svolte in modalità mista per consentire di partecipare anche ad amministratori, dirigenti e funzionari impossibilitati a presenziare di persona e trasmesse in diretta streaming. Ammonta a 29 ore e 47 il tempo totale impiegato per le sedute del Consiglio comunale nel 2025. Agli atti approvati si aggiungono poi momenti di discussione e approfondimento, come i lavori preliminari dell’ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari, presentazioni delle attività di Pro Loco, Banca del Tempo, Cantiere poetico, Santarcangelo Festival e Ausl Romagna.

Sono state oltre 200, invece, le delibere approvate dalla Giunta nel corso di 61 sedute, una ogni 6 giorni: oltre al servizio ragioneria, patrimonio e programmazione opere pubbliche, le aree d’intervento della Giunta più consistenti sono state politiche educative e giovanili, cultura e servizi sociali. “Il segno che in questo primo anno ‘pieno’ di attività abbiamo operato proprio secondo priorità ben precise, che ci siamo dati già a partire dalle linee di mandato: scuola, giovani, investimenti e manutenzioni, patrimonio culturale e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà”, evidenzia il sindaco Filippo Sacchetti.