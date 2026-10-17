Santarcangelo, il sindaco Sacchetti in Francia per rilanciare la rete Cittaslow

Dall’elezione del nuovo coordinatore francese al modello di mobilità sostenibile di Bordeaux

Una serie di appuntamenti e incontri al Ttg nella giornata inaugurale di mercoledì 14 ottobre in compagnia del segretario generale Piergiorgio Oliveti e poi trasferta in Francia nella veste di presidente di Cittaslow International per il primo cittadino di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Sindaco che, in attesa del primo coordinamento internazionale sotto la sua regia in calendario venerdì 6 e sabato 7 novembre in Lussemburgo, ha presenziato insieme a Oliveti all’Assemblea con elezione del nuovo presidente di Cittaslow Francia nella zona di Bordeaux, considerata una meta d’eccellenza dello slow tourism grazie a un’ampia rete di piste ciclabili, tram elettrici, mercati rionali e mobilità sostenibile.

“Stiamo confrontandoci con diverse realtà internazionali e in questi giorni siamo stati in Francia per far ripartire il coordinamento nazionale, percorso concluso col successo sperato e l’elezione del sindaco di Segonzac a coordinatore della rete nazionale. Questo Comune, attaccato a Cognac, nella zona di Bordeaux, esprime come tanti altri della rete un livello di eccellenza alto e dimostra ancora una volta i fattori comuni del buon vivere: lavoro sano e benessere diffuso sul territorio, agricoltura di qualità e trasformazione di prodotti, cura del paesaggio e delle relazioni cittadine. I piccoli borghi fanno la differenza e rispondono con identità al mondo globale, contrapponendo speranza e qualità all’omologazione. Sono momenti importanti per creare relazioni e arricchimenti reciproci, scambi preziosi per coordinare azioni, ma anche per trarre spunti da tradurre poi sui rispettivi territori” rivela il sindaco Filippo Sacchetti: “Quello che balza subito agli occhi è proprio il grande equilibrio territoriale tra aree naturali, spazi verdi e vita urbana dell’area di Bordeaux, equilibrio ottenuto attraverso la promozione della mobilità dolce e della partecipazione civica. È proprio quello su cui siamo al lavoro a Santarcangelo per fare della nostra realtà una vera Città dei 15 minuti attraverso la rete di mobilità sostenibile codificata nella Bicipolitana che continua a prendere forma. Sabato 24 inaugureremo la nuova ciclabile sulla via Casale di Sant’Ermete, un tratto della Linea 3 che segue la recente apertura della Linea 7 sul tracciato della ex Ferrovia Santarcangelo-Urbino ed è bello scoprire che qui in Francia è avvenuto lo stesso. In questi giorni, infatti, abbiamo percorso a Creon la Pista Roger Lapébie, una ciclabile dedicata al vincitore del Tour de France 1937 che parte da qui, da Latresne, e attraversando boschi, gallerie fresche, vecchie stazioni trasformate in punti di ristoro/bar e i celebri vigneti dell’Entre-Deux-Mers arriva a Sauveterre-de-Guyenne dopo una sessantina di chilometri di quello che era a sua volta il tracciato di una vecchia ferrovia. La nostra Ex Santarcangelo-Urbino è agli inizi, ma l’auspicio è che possa avere lo stesso destino con il coinvolgimento degli altri comuni che ne erano attraversati”.