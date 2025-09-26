Santarcangelo, in consiglio comunale la proposta di riconoscimento della Palestina

L'odg sarà presentato dal sindaco Sacchetti

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per martedì 30 settembre alle ore 19, in seduta pubblica presso la sala “Maria Cristina Garattoni”. Nel corso dei preliminari di seduta, il Presidente del Consiglio Tiziano Corbelli presenterà l’intervento della presidente della Banca del Tempo di Santarcangelo, Anita Tognacci, in occasione del 30° anniversario dell’attività dell’associazione.

L’assessore al Bilancio Gianni Giambi relazionerà invece in merito ai primi tre atti deliberativi: il bilancio consolidato 2025 relativo all'esercizio 2024, la variazione al bilancio di previsione 2025/27 per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, nonché il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al rimborso per le spese di giudizio derivanti dalla sentenza sfavorevole della Corte di Cassazione, sezione tributaria.

Il regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni sarà invece illustrato dall’assessore al Welfare di comunità, Filippo Borghesi.

A concludere i lavori dell’assemblea, infine, un ordine del giorno e due mozioni: il sindaco Filippo Sacchetti presenterà l’odg per la promozione del cessate il fuoco, il riconoscimento della Palestina e la protezione dei diritti umani nel conflitto israelo-palestinese, il capogruppo Barnaba Borghini (Alleanza Civica) la mozione per il miglioramento dell’accessibilità, del decoro e dei servizi nei cimiteri comunali, mentre il consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) illustrerà la mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.