Santarcangelo, in estate lavori all'edificio che ospita la scuola di musica Faini

Approvato protocollo con Fondazione Francolini Franceschi

Prenderanno avvio a partire dall’estate i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e ordinaria dell’edificio della Fondazione Francolini Franceschi che ospita attualmente la scuola comunale di musica Arrigo Faini.

La Giunta comunale di Santarcangelo ha infatti approvato un protocollo d’intenti con la Fondazione che consentirà di effettuare interventi alla palazzina: ammonta a circa 90mila euro (esclusa iva e altri oneri) la prima stima dei lavori, tutti a carico della Fondazione Francolini Franceschi, che prevedono l’impermeabilizzazione e la sistemazione del terrazzo, le riprese di intonaco, le imbiancature, la realizzazione di un bagno per disabili al piano terra, la sostituzione e il rifacimento degli infissi, il rifacimento dell’impianto elettrico, la sistemazione del tetto e delle grondaie. Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a ricollocare temporaneamente alcune delle attività che attualmente si svolgono nell’edificio.

“Abbiamo deciso di cogliere al volo un’opportunità che ci consentirà di riavere a disposizione spazi più sicuri, vivibili, accessibili e idonei, a beneficio soprattutto degli utenti”, spiega il sindaco Filippo Sacchetti.

“Una volta conclusi i lavori, l’intenzione dell’amministrazione comunale – prosegue il sindaco Filippo Sacchetti – è di ampliare gli spazi a disposizione della scuola di musica, liberando così gli spazi della ex scuola di San Michele che sarà oggetto di riqualificazione per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri”.