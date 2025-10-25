Santarcangelo: incontri e studi per la creazione dell’hub urbano

Presentato lo studio di fattibilità e avviato il percorso partecipativo con le associazioni di categoria

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro con le associazioni di categoria che dà il via al percorso partecipativo finalizzato alla realizzazione dello studio di fattibilità necessario per l’istituzione di un hub urbano nel centro commerciale naturale di Santarcangelo.

Dopo l’introduzione dell’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli, è stato presentato il lavoro svolto finora da Iscom – ente di formazione di Confcommercio Emilia-Romagna a cui è stata affidata la realizzazione dello studio di fattibilità – per la definizione del quadro conoscitivo: un’analisi dello stato di fatto del commercio a Santarcangelo e del contesto all’interno del quale s’inserisce, con l’individuazione dei principali assi commerciali e la delimitazione dell’hub urbano, esito di sopralluoghi, interviste, rilievi e mappature effettuate negli ultimi mesi.

A questa analisi dell’esistente segue la fase particolarmente rilevante della partecipazione attiva, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori economici, che dovrà risultare nella sottoscrizione dell’accordo per la definizione dell’hub urbano da parte di almeno metà delle attività rilevate dallo studio di fattibilità. Il percorso partecipativo, in particolare, servirà a definire il programma di sviluppo, le strategie e gli interventi da mettere in campo nei prossimi anni per il commercio: il prossimo appuntamento, a fine novembre, sarà un evento pubblico aperto a tutti gli operatori economici della città.

“L’incontro con le associazioni di categoria è una tappa molto importante nel percorso per la realizzazione dell’hub urbano, che ha dato ufficialmente il via alla predisposizione dello studio di fattibilità da presentare alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo del prossimo anno” spiega l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli.

“Stiamo elaborando un vero e proprio piano strategico del commercio in cui crediamo molto, che rientra sicuramente tra i principali obiettivi di mandato e che potrebbe consentire di accedere a risorse rilevanti, in una misura che raramente si ha avuto a disposizione nell’ambito delle attività economiche. Una pianificazione sul commercio particolarmente necessaria – conclude l’assessore Paganelli – in una fase critica come quella attuale per le attività economiche in generale, che anche a Santarcangelo sta facendo sentire i suoi effetti”.