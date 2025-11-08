Santarcangelo: investita da un'auto, sbatte contro il parabrezza. È grave

Una donna è stata investita sulla via Santarcangiolese: dopo l'urto è stata scagliata diversi metri più avanti rispetto al punto di impatto

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi (sabato 8 novembre) a Santarcangelo, intorno alle 17.30. Una donna, dai primi riscontri di circa 70 anni, è stata investita sulla via Santarcangiolese, all'altezza del civico 588, nei pressi della grande rotonda all'ingresso della città.

Sempre dai primi accertamenti, la donna stava attraversando sulle strisce, quando è avvenuto l'impatto con una Toyota Yaris, a bordo della quale si trovavano due persone. La donna investita ha sbattuto con forza sul parabrezza anteriore ed è stata scagliata diversi metri più avanti rispetto al punto di impatto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale del 118, intervenuto assieme alla Polizia Locale.