Santarcangelo: la consigliera Alice Parma racconta la sua storia al videopodcast "Question Time. Otto minuti con i consiglieri regionali"

“Ho iniziato il mio mandato come sindaca da ragazza e l’ho terminato dopo dieci anni da donna"

“Ho iniziato il mio mandato come sindaca da ragazza e l’ho terminato dopo dieci anni da donna. Mi hanno visto crescere nella mia città".

Alice Parma,consigliera regionale del Partito Democratico, si racconta nel videopodcast “Question Time. Otto minuti con i consiglieri regionali”a cura del Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa disponibile su YouTube, Spreaker e Spotify. Un’occasione per conoscere più da vicino i politici dell’Emilia-Romagna.

Trentasette anni, Parma è di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, dove è stata sindaca per dieci anni dal 2014. “L’esperienza più bella della mia vita fino ad ora - racconta -. Mi sono candidata che avevo 25 anni e a 26 sono diventata sindaca. Non avevo fatto altre esperienze in politica prima e venivo 'di là dal fiume', cioè dalla frazione di Sant’Ermete, quindi mi sono presentata ai cittadini e alle cittadine letteralmente porta a porta. La mattina mi piaceva andare alla scalinata che si trova nel Combarbio per ascoltare i fatti del giorno e capire così di cosa ci fosse effettivamente bisogno”.

Fra i luoghi del cuore piazza Ganganelli, un luogo crocevia e fulcro di numerosi eventi caratteristici di Santarcangelo di Romagna come la Fiera di San Martino anche detta "dei cornuti", mentre fra i cibi vincono “i cappelletti, di carne e di formaggio”. Come punti di riferimento la consigliera cita Enrico Berlinguer, ma soprattutto la sua famiglia, che l’ha sempre sostenuta nella passione di un percorso costruito insieme passo dopo passo.

Conduce in studio Irene Gulminelli. In redazione Margherita Giacchi, Irene Gulminelli e Francesca Mezzadri. Montaggio di Andrea Perini, regia di Alessandro Baroncini. Question Time è una produzione del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.