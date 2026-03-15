Santarcangelo, la cura Fregnani funziona: Massa Lombarda battuto 1-0
Clementini corsari in trasferta, decide Vitucci
Massa Lombarda - Santarcangelo 0-1
MASSA LOMBARDA: Stanzani, Braccioli, Morara, Gadda, Diallo, Cortesi (79’ Brescia), Simone (79’ Colli), Carboni, Savelli, El Bouhali (70’ Badiali), Gramellini (90’ Rambelli). A disp.: Billi, Hysa, Barlotti, Senese, Giannuzzo.
All.: Bamonte.
SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Bianchi, Guidi, Fuchi (77’ Cecconi), Cenci (67’ Vukaj), Zanni (67’ Misuraca), Vitucci (81’ Galassi), Lombardi. A disp.: Golinucci, Parma, Vernazzaro, Drudi, Banzola. All.: Fregnani.
Arbitro: Nieddu (sez. di Sassari).
Marcatore: 69’ Vitucci.
Ammoniti: Zanni (S), Gadda (M), Carboni (M), Gramellini (M), Rocchi (S), Vitucci (S), Morara (M).
Espulsi: a fine partita Cecconi e Vukaj (S), Bamonte e Simone (M).
MASSA LOMBARDA Il Santarcangelo espugna il campo del Massa Lombarda. Al 69' il gol decisivo: lancio per Lombardi che entra in area dalla destra, passaggio rasoterra a centro area, Vitucci lasciato solo deposita in rete con facilità. Protesta il Massa Lombarda nel finale: l'arbitro ammonisce Morara ed estrae il rosso convinto della doppia ammonizione. La gara si ferma per qualche minuto, mentre l'arbitro torna indietro dalla sua decisione, accordando un minuto di recupero aggiuntivo oltre ai cinque già accordati. Al 95' fischia la fine, poi si accorge dell'errore e fa riprendere la partita. Al 96' arriva il vero triplice fischio, con momenti di concitazione che coinvolgono le due formazioni e pioggia di cartellini rossi.