Santarcangelo: la gioielleria Pedrosi di nuovo sotto attacco. Il titolare si sveglia e lancia bottiglie sui malviventi

Non è la prima volta che la gioielleria subisce questo tipo di assalti

Questa notte, la gioielleria Pedrosi di Santarcangelo è tornata nel mirino dei ladri. Non è la prima volta che l'attività subisce assalti di questo tipo, l'ultimo dei quali risaliva solo a questo settembre.

Come riporta Corriere Romagna, alle 4 di mattina il titolare dell'attività, che abita sopra il negozio, ha sentito dei rumori sospetti provenire dal piano inferiore. La banda aveva tagliato la serranda con un flessibile, introducendosi all'interno del negozio e iniziando ad accaparrare i gioielli. Dopo essersi svegliato di soprassalto, il titolare si è affacciato alla finestra e ha iniziato a lanciare bottiglie d'acqua ai banditi, nel tentativo di farli fuggire. Sul posto sono in seguito intervenuti i carabinieri.



