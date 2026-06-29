Santarcangelo: la Giunta assume il nuovo Pug, zero consumo di suolo e rigenerazione al centro

L’assunzione della proposta di piano da parte della Giunta, comunicata nel Consiglio comunale dello scorso 25 giugno

Consumo di suolo zero, cura e rigenerazione, sostenibilità ambientale, sfide strategiche condivise, la Città dei 15 minuti e la Cittaslow: questi in sostanza i punti qualificanti che caratterizzano il Piano urbanistico generale di Santarcangelo recentemente assunto dalla Giunta comunale.

“Abbiamo optato per uno strumento urbanistico che prevedesse zero consumo di suolo – dichiara l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni – e che al modello di sviluppo espansivo sostituisse la rigenerazione, la cura del patrimonio esistente e la valorizzazione della comunità, a partire dalle frazioni; per una città più sostenibile, capace di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e che premia gli interventi virtuosi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della rigenerazione”.

“L’attenzione all’ambiente e alla comunità è il principio centrale che ha orientato la costruzione del Pug – prosegue l’assessora Garattoni – al punto da diventare protagonista e terzo attore di quello che prima era il binomio pubblico-privato. E a proposito di protagonisti, anche la comunità di Santarcangelo ha giocato un ruolo essenziale nell’elaborazione di queste nuove strategie attraverso il percorso partecipato sintetizzato nel Manifesto del Pug, che raccoglie otto sfide per il futuro”.

“Tre le strategie elaborate su scala locale: la prima ha l’obiettivo di tutelare il territorio contrastando i rischi naturali e valorizzandone il patrimonio verde, la seconda agisce sul territorio urbanizzato nel solco della Città dei 15 minuti, mentre la terza riprende e rilancia i principi delle Cittaslow. Da queste strategie discendono poi 9 politiche e 33 azioni che saranno costantemente verificate attraverso un sistema di monitoraggio continuo, effettuato attraverso indicatori precisi come la qualità dell’aria e l’incremento delle superfici boscate” conclude l’assessora Garattoni.

L’assunzione della proposta di piano da parte della Giunta, comunicata nel Consiglio comunale dello scorso 25 giugno, rappresenta il punto di chiusura di una prima fase, a seguito della quale se ne aprirà un’altra particolarmente importante: a partire dai prossimi giorni tutti i documenti del Pug saranno pubblicati sul sito internet istituzionale così da permettere a cittadini, associazioni, operatori economici e ai soggetti interessati, di poter prendere visione della proposta di piano e formulare eventuali osservazioni.

Proprio per favorire la partecipazione in questa fase – che si concluderà a fine settembre – l’Amministrazione comunale presenterà la proposta di Pug alla città nel corso di un incontro pubblico in programma nel tardo pomeriggio di lunedì 13 luglio, finalizzato non solo ad illustrarne i contenuti principali ma anche a fornire strumenti utili per la lettura degli elaborati; altri incontri sono in programma nei mesi a venire. Scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale sarà formalmente chiamato ad esprimersi, nella successiva fase di adozione, sulla proposta di piano e sulle osservazioni pervenute. Il piano sarà poi sottoposto agli enti sovraordinati.

“Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per il nostro Comune – ha spiegato l’assessora Garattoni in occasione della comunicazione al Consiglio – il Pug è infatti lo strumento che definirà il quadro strategico e regolativo delle trasformazioni territoriali dei prossimi decenni, sostituendo i precedenti strumenti urbanistici e integrando in un unico disegno le scelte relative alla qualità urbana, alla tutela ambientale, alla rigenerazione del patrimonio esistente, alla mobilità, ai servizi e allo sviluppo della comunità: visione strategica e strumenti normativi per realizzarla”.