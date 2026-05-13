Santarcangelo, la “Piazza della Salute” inaugura un nuovo spazio di comunità e gentilezza

Alla Casa della Comunità di Santarcangelo l’inaugurazione della “Piazza della Salute” chiude e rilancia il Laboratorio diffuso di pratiche gentili

Si conclude e al tempo stesso rilancia il proprio percorso il Laboratorio diffuso di pratiche gentili della Casa della Comunità di Santarcangelo di Romagna. È in programma venerdì 15 maggio, dalle ore 16 alle 18, alla Casa della Comunità (via Pedrignone 3, ingresso ospedale), l’incontro dal titolo “Aprire spazi di gentilezza: la Piazza della Salute”, un momento aperto alla cittadinanza per condividere i risultati del percorso e aprire nuove prospettive nel territorio.

L’appuntamento segna infatti l’inaugurazione della Piazza della Salute, intesa come spazio di prossimità e relazione tra persone, servizi sanitari e sociali e comunità, in continuità con il lavoro partecipato avviato nei mesi scorsi. Nell’occasione saranno presenti il Sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, il Direttore del Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini, e la Direttrice del presidio ospedaliero Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, Francesca Raggi.

Dopo un momento di restituzione del percorso ‘Laboratorio diffuso di pratiche gentili’ a cura di Vanessa Vivoli, Referente Community Lab Ausl Romagna, e Federica Mazza, psicologa di comunità Ausl Romagna, è prevista “Passi gentili: una camminata nella comunità”, a cura del Gruppo di Cammino “Via con il Vento”, durante la quale verranno restituiti alla comunità ‘sassi gentili’, segni concreti nati dall’installazione partecipata. Il pomeriggio proseguirà con “Racconti che curano: tracce di gentilezza”, momento di letture a cura delle lettrici volontarie del gruppo Reciproci Racconti, realizzate in collaborazione con la Biblioteca comunale “Antonio Baldini” e il Centro per le Famiglie.

La conclusione è prevista alle ore 18 con una merenda comunitaria, occasione informale di incontro e relazione.

L’iniziativa è promossa dal Board Allargato della Casa della Comunità con l’obiettivo di promuovere spazi inclusivi, relazionali e partecipati: un percorso flessibile, accessibile e aperto che invita a rallentare, ascoltare e connettersi, riscoprendo e coltivando la gentilezza non come gesto occasionale ma come pratica quotidiana e risorsa collettiva, una forma di cura reciproca.

Il gruppo di co-progettazione avviato nei mesi scorsi vede protagonisti, oltre all’Azienda USL della Romagna – Distretto di Rimini, anche il Comune di Santarcangelo, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, VolontaRomagna, l’ASP Valloni Marecchia, la cooperativa sociale Millepiedi, la cooperativa sociale L’Aquilone, la FNP CISL Romagna, Fermenta APS, Rompi il Silenzio ODV, l’Associazione L’Incontro, il Gruppo di Cammino “Via con il Vento” e la Biblioteca comunale “Antonio Baldini”, coinvolgendo pure gruppi informali, cittadini attivi e altri soggetti della rete territoriale.