Santarcangelo: la Polizia recupera un'auto rubata

Il veicolo era stato rubato il 16 settembre scorso a Bologna

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale impegnati in un servizio di controllo nel territorio di Santarcangelo, nei pressi del supermercato Eurospar in via Patrignani, hanno individuato un’autovettura Lancia Y che a seguito di accertamenti più approfonditi è risultata oggetto di furto. Il veicolo infatti era stato rubato il 16 settembre scorso a Bologna.

Durante le verifiche è emerso inoltre che sull’auto erano state applicate targhe di immatricolazione appartenenti a un altro veicolo, una Fiat di proprietà di un cittadino riminese, che ne aveva denunciato il furto il 18 settembre 2025. Un elemento che lascia presumere come l’autovettura potesse essere destinata ad azioni o attività criminose.

Il mezzo è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre le targhe sono state distrutte, poiché nel frattempo la vettura Fiat alla quale appartenevano era stata nuovamente immatricolata.