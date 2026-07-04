Santarcangelo: l’Amministrazione comunale ricorda Lorena Vezzosi

Questa mattina sindaco e giunta hanno deposto fiori sulla panchina rossa in memoria della santarcangiolese vittima di femminicidio

Questa mattina (sabato 4 luglio) il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni hanno deposto un fiore alla panchina rossa dedicata a Lorena Vezzosi, in occasione del secondo anniversario del femminicidio, avvenuto il 4 luglio 2024. Insieme all’Amministrazione comunale, erano presenti anche le rappresentanti dell’associazione Rompi il silenzio che gestisce il Centro antiviolenza “Marielle” di Santarcangelo.

La panchina rossa nei pressi del Supercinema era stata inaugurata e dedicata alla memoria di Lorena Vezzosi a novembre 2025, in occasione delle celebrazioni della Giornata contro la violenza alle donne. Gli scorsi mesi è stata oggetto di alcuni episodi atti vandalici, l’ultimo proprio pochi giorni fa, ma l’Amministrazione comunale ha tempestivamente ripristinato il decoro.

“Ritrovarsi oggi davanti a questa panchina rossa significa rinnovare il ricordo di una donna vittima di femminicidio e riaffermare con forza l’impegno della nostra comunità contro ogni forma di violenza sulle donne”, ha dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti. “Ci ritroveremo qui ogni anno – ha proseguito il sindaco – come momento di riflessione e condivisione, con l'invito rivolto a tutta la comunità a partecipare anche individualmente con un gesto simbolico come la posa di un fiore per mantenere viva la memoria e rafforzare insieme la cultura del rispetto e della non violenza”.