Santarcangelo, le feste natalizie sono state un successo: oltre 25.000 presenze

Il sindaco Sacchetti e l’assessore Paganelli: “Confermate le proposte tradizionali e apprezzate le novità”

Dalla Grotta di Babbo Natale al presepe meccanico allestito alla Casamatta, dai laboratori per bambini alle iniziative solidali: anche l’edizione appena conclusa del “Natale nei luoghi dell’anima” conferma l’attenzione del pubblico con oltre 25mila presenze.

Tra le novità dell’edizione 2025/2026, la Grotta di Babbo Natale è stata quella che sicuramente ha attirato il maggior numero di persone con oltre 3mila visitatori tra adulti e bambini che hanno attraversato i cunicoli della grotta monumentale per arrivare fino al regno nascosto di Santa Claus e consegnargli la letterina o assistere alle letture a tema natalizio.

Con 6.500 presenze, si conferma l’attrattività del presepe meccanico della famiglia Gualtieri allestito dalla Pro Loco di Santarcangelo nella grotta di piazza Balacchi che ha visto l’avvicendarsi di turisti provenienti da ogni regione d’Italia – in particolare da Veneto, Lombardia, Marche, Toscana e Piemonte – e dall’estero, soprattutto provenienti dalla Francia. Sono stati circa 2mila i partecipanti alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco nel periodo natalizio, compresi numerosi camperisti che sostavano all’area di via della Resistenza, a cui si aggiungono oltre 2.600 richieste d’informazioni.

Un tutto esaurito che, con migliaia di spettatori registrati nel corso di cinque giorni, ha riguardato anche i “Luoghi dell’Anima”, il festival dedicato a Tonino Guerra che ha dato il nome al calendario delle festività, con ospiti di livello nazionale e internazionale come Matteo Martone, Margherita Buy, Monica Guerritore e Willie Peyote.

Dall’associazione dei commercianti Città Viva è emerso un bilancio positivo delle festività natalizie, sia a livello di affluenze che di incassi, che sarà sicuramente una spinta per i saldi iniziati proprio il fine settimana appena concluso, e una particolare soddisfazione per il mercatino degli artigiani che ha aumentato notevolmente la qualità delle proposte. Ottimi anche i risultati dei laboratori per bambini e bambine nel gazebo di piazza Ganganelli che hanno registrato il sold out, e generale apprezzamento per le rinnovate composizioni luminose del centro storico. A queste presenze, si aggiungono le migliaia di persone che hanno festeggiato il Capodanno in piazza Ganganelli con il DiscoBorgo del Capodanno in un km quadrato.

Circa mille euro il ricavato delle tombole organizzate dalla Consulta del Settore Civile, che andranno a finanziare e sostenere iniziative destinate al sociale, mentre sono stati quasi duecento i partecipanti a due delle iniziative più rilevanti del calendario di eventi della Consulta del Settore Civile che hanno idealmente aperto e chiuso tutta la rassegna natalizia: oltre un centinaio di persone hanno infatti preso parte alla Marcia per la Pace, mentre al teatro Lavatoio la sala era piena in occasione dell’evento “Le famiglie in attesa della Befana” di lunedì 5 gennaio, che ha permesso di raccogliere fondi da destinare all’attività dell’Emporio solidale. Particolarmente emozionante e partecipata, infine, la consegna del Premio per la Pace promosso da EducAid alla giornalista Michela Monte per l’impegno a difesa della libertà di stampa, concretizzatosi nella partecipazione all’iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla, in segno di solidarietà verso i professionisti dell’informazione indipendente nella Striscia di Gaza.

Oltre 1.700, infine, le presenze registrate dagli istituti culturali gestiti da FoCus, che nel corso delle festività natalizie ha organizzato letture a tema per i più piccoli, incontri, presentazioni di libri e speciali visite alla mostra “Meraviglie di carta e di poesie” con i lavori realizzati da bambine e bambini delle classi V delle scuole primarie di San Bartolo, Camerano, San Martino dei Mulini. Tra i numeri più rilevanti, circa 900 accessi alle sale studio della Baldini, che ha garantito a ragazzi e ragazze un luogo idoneo in cui studiare anche durante le festività, e 300 visitatori alle sale espositive del Musas.

“La conferma della grande attrattività di format tradizionali e oramai consolidati, un grandissimo apprezzamento delle novità lanciate in queste festività di fine anno: il Natale nei luoghi dell’Anima esercita un fortissimo richiamo sia nella comunità che nei turisti, che fra dicembre e gennaio hanno scelto di regalarsi un’esperienza a Santarcangelo da tutta Italia e non solo. La nostra proposta fondata sull’intimità, i valori cari alle famiglie, la poesia delle cose è stata apprezzata da tutti: ce lo dicono le oltre 3.000 visite alla casa di Babbo Natale nella Grotta Monumentale nei tre fine settimana di dicembre, i 6.500 che non hanno voluto perdere l’occasione di ammirare il presepe meccanico nel suggestivo scenario della Casamatta di piazza Balacchi, le oltre 2.000 visite guidate a pagamento del centro storico”, commentano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli, allargando ulteriormente la prospettiva: “A questi grandi numeri certificati, si aggiunge poi la consistente partecipazione al festival cinematografico ‘I luoghi dell’anima’, ma anche quella a tutte le iniziative solidali, alle tombole, agli incontri. Da un lato migliaia di visitatori da tutto lo Stivale e dall’estero, che hanno raggiunto la nostra città, in tanti casi anche in camper, e hanno ‘vissuto’ i nostri bar, ristoranti, attività e negozi del centro commerciale naturale, dall’altro le migliaia di santarcangiolesi che fanno comunità in una fusione di anime che ci spinge a fare sempre di più e meglio”.