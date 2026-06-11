Santarcangelo, lettore accusa: "Servizio rifiuti costoso e scadente"
L'opinione del lettore: "Cassonetti svuotati in ritardo, calotte per piccoli conferimento e non funzionanti"
A cura di Redazione
11 giugno 2026 17:39
"Il Comune di Santarcangelo di Romagna chiede il pagamento anticipato della prima rata della Tari da Settembre a Giugno 2026, ma il servizio, oltre ad costoso, è anche scadente. Cassonetti svuotati in ritardo, calotte per piccoli conferimento e non funzionanti". Così un nostro lettore al numero delle segnalazioni whatsapp di altarimini.it.