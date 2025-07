Santarcangelo, l'orto sociale de La Fraternità apre le porte per la serata del 25 luglio

Un invito a conoscere e sostenere il progetto: previsti laboratori, giochi e apericena con degustazione vini

A Santarcangelo è situato un orto sociale, uno spazio coltivato dalla cooperativa La Fraternità nei pressi del centro parrocchiale "Giovanni Paolo II". Il 25 luglio, l'orto di via Morigi è aperto, dalle 18:00, per una serata conviviale, un invito a conoscere e sostenere il progetto, che coinvolge gli operatori della cooperativa e persone che frequentano i centri socio-educativi e socio-riabilitativi.



"Piantiamola!" prevede laboratori e giochi sportivi, in compagnia degli educatori di Fai Centro Ag23 e a seguire - dalle 19 - un aperitivo cena con degustazione in anteprima delle bottiglie di vino ilMost 2024, frutto di un altro progetto agricolo e sociale della Fraternità, che ha visto il recupero di alcune vigne abbandonate nei pressi di Tribola. "È la seconda Estate che investiamo sull'orto, consapevoli che possa rappresentare uno spazio di aggregazione e di educazione per le persone che frequentano i nostri centri, che seguire tutte le fasi agricole, dalla semina al raccolto, garantisca loro un'esperienza significativa della vita vegetale" spiega Matteo Giorgis, responsabile del progetto, che vede alcuni operatori della cooperativa affiancati ogni giorno dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano i centri Il Germoglio, La Luna e G. Laruccia della Fraternità.

"La prima sperimentazione avviata, nel 2021, è stata quella che ci ha visto recuperare una vigna e lì ci siamo potuti rendere conto che grazie a quel tipo di impegno, le persone che frequentano i nostri centri apprendono cosa vuol dire prendersi cura delle piante e degli altri, perché tutti i lavori vengono svolti insieme, aiutandosi. Le fatiche poi vengono ricompensate da un vino che è prima di tutto buono e tutto questo genera grande entusiasmo. La coltivazione della vigna è ormai arrivata al quinto anno e dal prossimo anno il vino sarà anche biologico" sottolinea Giorgis.



Tra le attività previste venerdì 25 luglio c'è anche la piantumazione dell'insalata e la stampa creativa su borse shopper. Sarà possibile raccogliere ortaggi da portare a casa, dietro un'offerta alla cooperativa.