Santarcangelo: lunedì prossimo partiranno i lavori al parcheggio di via Cagnacci

Dal 6 aprile partirà la seconda fase dell’intervento che dovrebbe concludersi domenica 12 aprile

Prenderanno avvio lunedì 23 marzo i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di via Cagnacci. L’intervento – deliberato dalla Giunta comunale nell’estate scorsa – fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’area compresa tra le vie Faini, Palermo e Cagnacci per un importo complessivo di circa 150mila euro, che comprende anche l’istituzione della sosta a pagamento del parcheggio presente in via Cagnacci.

Per consentire la conversione del parcheggio da sosta libera in area a pagamento, con il conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di un parcometro, a partire dal 23 marzo prenderà il via la prima fase dei lavori: nel corso di due settimane verranno eseguiti gli scavi e la posa di tubazioni corrugate per la predisposizione degli impianti, la fresatura della pavimentazione stradale e la realizzazione dello strato d’usura in conglomerato bituminoso in via Cagnacci. Contestualmente verrà allestita l’area di cantiere all’interno del parcheggio con la conseguente occupazione di sette stalli di sosta. Dal 6 aprile, invece, partirà la seconda fase dell’intervento che dovrebbe concludersi domenica 12 aprile e che prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale all’interno del parcheggio.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, dal 23 marzo al 5 aprile – nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20 – in via Cagnacci sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri, oltre al limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere. Nello stesso periodo, all’interno del parcheggio, entrerà in vigore il senso unico alternato in ingresso e in uscita, con precedenza ai veicoli in uscita, nonché il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata negli stalli adiacenti alla corsia di uscita, ad eccezione dei veicoli delle ditte incaricate dei lavori.

Dal 23 marzo fino al 10 aprile – sempre nella fascia oraria 7-20 – sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Cagnacci, nel tratto compreso tra viale Marini e l’accesso al parcheggio. Dal 6 al 12 aprile, infine, non sarà possibile sostare nel parcheggio di via Cagnacci. Tutte le modifiche alla circolazione saranno in vigore nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.