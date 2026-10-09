Santarcangelo, morto nel sonno a 54 anni il vice brigadiere Manolo Di Filippo

Non sarà eseguita l’autopsia

Lutto nell’Arma dei carabinieri per la scomparsa di Manolo Di Filippo, vice brigadiere in servizio a Santarcangelo, morto nel sonno a soli 54 anni. Benvoluto da colleghi e conoscenti, nel 2012 si era distinto per aver salvato, insieme a un collega, un 70enne colpito da un’ischemia. I due militari, nonostante avessero terminato il turno, erano intervenuti dopo l’allarme dei familiari dell’anziano, riuscendo a raggiungerlo e a soccorrerlo.

Chi desidera porgergli l’ultimo saluto potrà farlo oggi, dalle 15, alla camera mortuaria dell’ospedale di Santarcangelo di Romagna. Il funerale sarà celebrato in Abruzzo, sua terra natale. Per la morte del vice brigadiere non sarà disposta l’autopsia.

Santarcangelo di Romagna piange Manolo - il Carabiniere buono



Con profondo dolore la cittadinanza di Santarcangelo di Romagna apprende della scomparsa di Manolo, Carabiniere amato e stimato da tutti. Uomo dal cuore gentile, sempre disponibile, professionale e vicino alla gente, ha rappresentato per anni il volto più umano e rassicurante dell'Arma. La sua cortesia, il suo sorriso e il suo senso del dovere resteranno nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

In questo momento di grande tristezza ci stringiamo attorno alla famiglia, ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Manolo, grazie per il tuo servizio.