Santarcangelo: motori, giovani e fotografia: successo per la festa di via Bargellona

Oltre 100 ragazzi e più di 50 moto al raduno, la novità della mostra fotografica dedicata alla Valmarecchia e tanto altro ancora per l'appuntamento di quartiere

Grande partecipazione venerdì 31 per la quarta edizione della festa di quartiere di via Bargellona, a Santarcangelo di Romagna. Un appuntamento che anno dopo anno continua a crescere, coinvolgendo sempre più residenti, famiglie e soprattutto giovani, protagonisti di un evento che ha unito motori, fotografia, musica e convivialità.

"Siamo molto felici che il nostro modello di festa di comunità stia riscuotendo ogni anno un successo sempre maggiore», commenta il fotografo e artista Paolo Mantelli, tra i promotori dell'iniziativa. «L'aspetto che ci rende più orgogliosi è vedere aumentare costantemente la presenza di ragazzi e ragazze, che qui trovano ascolto e uno spazio per esprimere le proprie passioni".

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è stato "Motor e Art", con un motoraduno che ha richiamato oltre 50 motocicli e più di 100 giovani appassionati di due ruote. Un'occasione per valorizzare una passione spesso poco conosciuta, fatta di competenze tecniche, creatività e preparazione di mezzi destinati anche all'uso in pista o alle competizioni sportive. "Dietro questi ragazzi – sottolinea Mantelli – ci sono competenze di altissimo livello e una grande passione. Chissà che tra loro non ci siano i futuri piloti o meccanici delle squadre corse Ducati o Aprilia". Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Ascanio Paradiso, che ha curato l'organizzazione del motoraduno.

L'altra novità della serata è stata la mostra fotografica "Fura de Buliroun, bellezze e meraviglie della Valmarecchia", un progetto che Paolo Mantelli porta avanti da cinque anni con l'obiettivo di raccontare attraverso le immagini i paesaggi e l'identità del territorio.Alla festa ha preso parte anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, la cui presenza, spiegano gli organizzatori, rappresenta un importante segnale di vicinanza alle iniziative che promuovono la socialità e la vita di quartiere.

Secondo Mantelli, uno dei risultati più significativi della serata è stato quello di riuscire a riunire cinque generazioni diverse nello stesso luogo. Bambini, giovani, famiglie e anziani hanno condiviso una serata all'insegna del rispetto reciproco, della musica e del divertimento, offrendo un esempio concreto di comunità in un periodo storico spesso segnato da divisioni tra generazioni.

Gli organizzatori hanno infine ringraziato Roberto Paradiso, sponsor e tra gli ideatori della manifestazione, insieme a Pellegrino Paradiso, Maria Paradiso e Francesca Rocchi per l'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento anche allo staff della cucina, al dj Cristian Bianchi e a tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo della serata.L'appuntamento è ora rinnovato al 2027, con la promessa di nuove idee e iniziative per continuare a far crescere una festa che, in pochi anni, è diventata un punto di riferimento per il quartiere.