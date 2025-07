Santarcangelo, musica e festa per l'inaugurazione dello Skate Park

Domenica 29 giugno l’inaugurazione dello skate park al Francolini: dalle ore 18 concerti, dj set e skate show

Dopo la presentazione in anteprima in occasione della visita di ragazzi e ragazze della Portsmouth High School a Santarcangelo nello scorso mese di marzo, domenica 29 giugno è in programma un momento di inaugurazione ufficiale dello skate park recentemente realizzato al parco Francolini.

A partire dalle ore 18 apriranno la serata i concerti live di Il Martini, Djomi, Cloud e Hangover Eyes, al termine dei quali prenderà la parola il sindaco Filippo Sacchetti per un saluto istituzionale. Alle 21, invece, è in programma uno skate show, una vera e propria esibizione – che vedrà protagonisti R.Schirinzi, M. Lambertucci e L. Ercolani – accompagnata dal “Golden Age djset” (dj Master Freeze, Nitto Selecta e Mc Callaman).

Per l’intera serata, promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Pro Loco Santarcangelo e associazione giovanile Artai, sarà presente anche un punto ristoro e beverage nei pressi del parco Francolini.

Skate Park di Santarcangelo, può ospitare competizioni Coni



Conforme alle caratteristiche stabilite dal Coni per le competizioni regolamentari, la struttura è stata realizzata in calcestruzzo armato, anziché in legno o metallo, dal momento questo materiale garantisce una durata delle opere molto maggiore rispetto ad altri materiali più deteriorabili, richiede meno manutenzione ed è estremamente duttile, permettendo uno sviluppo più ampio. Al tempo stesso, il calcestruzzo armato è molto più silenzioso rispetto ai classici materiali in legno e metallo che, essendo cavi, avrebbero disturbato le abitazioni vicine. La skate school di Cesena ha collaborato con l’Amministrazione comunale per la progettazione dell’opera. Circa 140mila euro l’importo totale dell’investimento, gran parte del quale servito a finanziare la realizzazione della struttura e delle opere accessorie – compreso un percorso accessibile e inclusivo per raggiungere l’impianto, funzionale anche al campo da basket – mentre circa 35mila euro sono stati utilizzati per l’acquisto delle attrezzature propedeutiche alla disciplina sportiva.